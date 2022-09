Vaticaan berispte en strafte bisschop vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik

Het Vaticaan heeft de afgelopen twee jaar straffen opgelegd aan bisschop en Nobelprijswinnaar Carlos Filipe Ximenes Belo, naar aanleiding van aantijgingen dat hij in de jaren negentig meerdere jongens seksueel misbruikte in Oost-Timor. Dat heeft een woordvoerder van het Vaticaan donderdag bevestigd aan persbureau AP.

Volgens de woordvoerder ontving het kantoor dat zich binnen het Vaticaan bezighoudt met seksueel misbruik de eerste beschuldigingen over bisschop Belo in 2019. Binnen een jaar nam het Vaticaan maatregelen, zoals het beperken van Belo’s werkzaamheden en bewegingsruimte en door hem vrijwillig contact met minderjarigen te verbieden. Eind 2021 werden de sancties „aangepast en versterkt”. Belo heeft zijn straf tweemaal officieel geaccepteerd, schrijft het Vaticaan.

Nobelprijs

Aanleiding voor de bekendmaking van het Vaticaan is een artikel dat De Groene Amsterdammer woensdag publiceerde. Daarin stond dat de Oost-Timorese bisschop Belo, die in 1996 de Nobelprijs voor de Vrede won, jarenlang meerdere jongens seksueel misbruikte. Het opinieweekblad sprak met twee inmiddels veertigjarige slachtoffers, andere gedupeerden en twintig anderen die op de hoogte zijn van de zaak of een slachtoffer kennen.

Belo won de Nobelprijs samen met José Ramos-Horta voor hun bemiddeling ten behoeve van een vreedzame oplossing voor de bloederige onafhankelijkheidsoorlog die Oost-Timor in de jaren negentig voerde tegen Indonesië, dat het land sinds 1975 bezette. Door de heldenstatus die Belo hiermee verkreeg, durfden de slachtoffers zich jarenlang niet uit te spreken, zeggen ze tegen De Groene Amsterdammer.