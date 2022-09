Van wie is toch dat skelet dat gevonden is op het bouwterrein?

Hoe plat en geglobaliseerd de aarde ook is, soms kan het verbazend lang duren voordat de reputatie van een buitenlandse auteur Nederland bereikt. Garry Disher (73) is een Australische schrijver van meer dan vijftig boeken, waaronder twintig misdaadromans. Een gelauwerd auteur: volgens zijn Wikipedia-pagina kreeg hij vijftien literaire prijzen. En niet alleen in zijn thuisland, maar ook al drie keer de prestigieuze Deutscher Krimi Preis.

Maar in Nederland is Disher dus een grote onbekende. Een blik in het gezamenlijke krantenarchief van acht landelijke kranten leert dat hier nog nooit over hem is geschreven. Dat gaat veranderen nu Ambo Anthos zijn meest recente thriller heeft laten vertalen, de eerste Nederlandse uitgave van zijn werk.

Schurende gesprekken

Spoorloos is een zinderende whodunnit, een boek dat nieuwsgierig maakt naar Dishers eerder gepubliceerde romans. Hoofdpersoon is Charlie Deravin, een zedenrechercheur van middelbare leeftijd in een (fictief) Zuid-Australisch kustplaatsje. Hij is geschorst na het aanvallen van een meerdere (met goede reden, zoals langzaam duidelijk wordt) en moet zich verplicht melden bij een gedragstherapeut. Wat resulteert in schurende gesprekken die herinneringen oproepen aan de sessies van Tony Soprano met zijn therapeute.

Door zijn schorsing heeft Charlie Deravin alle tijd om naar het strand te gaan, een beetje te surfen, en onderzoek te doen naar zijn twintig jaar eerder verdwenen moeder. Zij is vermoedelijk vermoord, maar haar lichaam werd nooit gevonden. Als bij een opgraving op een bouwterrein het skelet van de vrouw gevonden wordt komt er schot in de zaak.

Behalve een whodunnit is Spoorloos vooral een familiedrama. Net als de lokale politie houdt Charlie’s broer Liam hun vader Rhys, een gepensioneerde politieagent, verantwoordelijk voor de verdwijning van hun moeder. De onzekerheid over haar lot zorgt voor spanningen binnen de familie.

Spoorloos is een thriller die je bij de strot grijpt. Door de aanhoudende spanning over de vraag wie de moeder van Charlie heeft vermoord, door de melancholie van de geschorste politieman, en door de knappe manier waarop Disher het masculiene gedrag binnen het politiecorps neerzet. Het is een complexe misdaadroman die geen moment verveelt of clichématig aanvoelt.

Garry Disher is een noeste werker. Zijn productie is zo groot, dat zijn nieuwe boeken zelfs in Australië niet altijd op media- en lezersaandacht kunnen rekenen. Daarover klaagde de schrijver in 2019 in The Sydney Morning Herald, de grootste krant van het land. Over zichzelf sprekend in de derde persoon zei hij: „Het probleem met Garry Disher is dat hij te betrouwbaar is. Elk jaar een nieuw boek. Ze weten wat ze van me kunnen verwachten. Als ik een 20-jarige transgender was met een debuutroman, dan zouden ze me vast beter kunnen verkopen.”

Garry Disher: Spoorloos. Vert. Iris Bol en Marcel Rouwé. Ambo Anthos, 392 blz. € 22,99 Spoorloos. Vert. Iris Bol en Marcel Rouwé. Ambo Anthos, 392 blz. € 22,99 ●●●●●