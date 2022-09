Gouden Griffel voor de ingenieuze en meeslepende jeugdroman van Yorick Goldewijk

De Gouden Griffel, de jaarlijkse prijs voor het beste kinderboek, gaat dit jaar naar de jeugdroman Films die nergens draaien van schrijver Yorick Goldewijk. Illustrator Raoul Deleo wint het Gouden Penseel voor zijn tekeningen in het ‘fictieve reisboek’ Terra Ultima. Dat is deze donderdagavond bekendgemaakt in het Jeugdjournaal. De schrijver en illustrator ontvangen de prijs aan de vooravond van de Kinderboekenweek.

De Gouden Griffel gaat naar de jeugdroman Films die nergens draaien van schrijver Yorick Goldewijk. Foto Yvonne Lacet

Yorick Goldewijk schreef met Films die nergens draaien, zijn vierde kinderboek, dat volgens de jury „een boek [is] dat ontroert en van begin tot eind intrigeert”. Het trof de Griffeljury als „uitzonderlijk door de ingenieuze wijze waarop fantasie, werkelijkheid en dieperliggende thema’s in een meeslepend avontuur zijn vervat”. De sterk geconstrueerde en gelaagde roman vertelt het verhaal van de 12-jarige Cato, die in een magische bioscoop terechtkomt waar mensen via het scherm in hun herinneringen kunnen stappen. Het is het begin van een meeslepend avontuur dat en passant wezenlijke vragen stelt over waarnemen, rouw en verbeeldingskracht.

Goldewijk (1979) is schrijver en muzikant en debuteerde twee jaar geleden met zijn eerste kinderboek – afgelopen winter kwam zijn doorbraak met het literair gelaagde Films die nergens draaien, dat ook al genomineerd werd voor de Boon Jeugdliteratuurprijs. De Griffeljury verkoos zijn boek boven andere kanshebbers als het prentenboek Een zee van liefde van Pieter Gaudesaboos, de historische jeugdroman De tunnel van Anna Woltz en het speelse informatieve boek Rekenen voor je leven van Edward van de Vendel en Ionica Smeets.

Imaginaire dieren

Tekenaar Raoul Deleo, pseudoniem van beeldend kunstenaar Raoul de Leeuw, valt met de toekenning van het Gouden Penseel opnieuw in de prijs voor het boek Terra Ultima, dat eerder dit jaar al de Woutertje Pieterse Prijs ontving (15.000 euro). Het boek, waarin hij zelf figureert als ‘ontdekkingsreiziger’ die een nieuw continent ontdekt en daarvan een beeldverslag boekstaaft. Op dit onbekende werelddeel kon de natuur zijn wilde gang gaan, waardoor er wonderbaarlijke planten en dieren tot wasdom kwamen, van de koraalpanter en de zeepadkwal tot het lieveheersbeertje, die Deleo tot in het kleinste imaginaire detail vastlegde. De Penseeljury noemde de „overweldigende illustraties” in Terra Ultima „natuurgetrouw én fantasierijk”, een boek „vol verwondering dat overtuigend tot de verbeelding spreekt”.

Aan de Gouden Griffel en het Gouden Penseel zijn kleine geldbedragen verbonden – 1.500 euro – maar zijn qua reputatie en uitstraling de meest invloedrijke prijzen in de Nederlandse jeugdliteratuur. De Kinderboekenweek begint komende woensdag en duurt tot 16 oktober.