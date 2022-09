Scheltens & Abbenes fotograferen liever dingen dan mensen. ‘Modellen bewegen voortdurend, hopeloos’

Kartonnen dozen

„We raakten al snel gefascineerd door de verpakkingen”, zegt Abbenes. „Veel objecten worden bewaard in grote, lichtbruine kartonnen dozen. Die vonden we gelijk zó mooi. En ook hóé die voorwerpen er dan in lagen. Dat is een belangrijk deel van de tentoonstelling geworden. Door de voorwerpen in hun verpakking te fotograferen, gaan die dozen als een soort lijst fungeren.”

Scheltens: „We wilden niet een document maken van: kijk, dit en dit is hier aanwezig in het archief. Het zou veel meer moeten gaan over: hóé kan je zoiets bekijken, puur visueel. We keken niet zozeer naar wát het was, of wie het gemaakt had.”

Waar ze wél naar keken: naar materiaal, naar vorm en kleur. Naar de details die de historie van een object verraden: een rafelrand, verkleuring door het licht. Hoe het ingepakt is – een doorschijnend vloeipapier dat nog gedeeltelijk over een vaandel ligt wordt niet teruggevouwen – juist die transparante laag die er zo ontstaat interesseert ze. Door van bovenaf te fotograferen en sterk in te zoomen, worden het soms bijna abstracte beelden.

Scheltens: „Zo’n wit houten speelgoedstoeltje, dan moet je echt even goed kijken: wat zie ik nou eigenlijk?”

Abbenes: „Ja, die ligt ook wel echt heel lekker in z’n doos.”