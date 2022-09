Rapper Coolio leefde in de schaduw van die ene hit

De woensdag overleden rapper, kok, acteur en programmamaker Artis Leon ‘Coolio’ Ivey Jr., zal vooral herinnerd worden om ‘Gangsta’s Paradise’, zijn hit uit 1995. Het was de bestverkochte single van dat jaar in Amerika, en groeide uit tot een onverwoestbare evergreen – eerder dit jaar bereikte het op YouTube nog de mijlpaal van één miljard afgespeelde streams.

Coolio scoorde zijn mainstreamhit in een periode dat dergelijk succes voor een rapsingle bepaald niet vanzelfsprekend was. ‘Gangsta’s Paradise’ was ook geen nummer dat de massa wilde behagen – de Los Angeles Times noemde het in hun recensie „wellicht de meest depressieve crossover-pophit in de geschiedenis”.

‘Gangsta’s Paradise’, de soundtrack van Hollywoodfilm Dangerous Minds, is schrijnende straathoekblues. Coolio schetst in het op Stevie Wonder’s ‘Pastime Paradise’ gebaseerde nummer een kil en uitzichtloos bestaan, vanuit het perspectief van een jong bendelid in Los Angeles dat zich afvraagt of hij zijn volgende verjaardag nog wel haalt. Een krankzinnige, in kruitdampen gehulde gangster om wie zijn moeder zich zorgen maakt, en die diep in de nacht in het licht van de lantaarns op de straatstenen knielt om zijn gebeden te zeggen.

Toch geen eendagsvlieg

In de carrière van Coolio is alles in de schaduw komen te staan van het ongekende succes van die ene hit, waarmee hij het grote mainstreamsucces van rapmuziek hielp inluiden. De rapper was dit jaar bezig aan een nostalgische I Love The 90s-tour met onder meer Vanilla Ice en MC Hammer, twee andere rapartiesten wiens muzikale erfenis wordt gedomineerd door één extreem succesvolle crossover-hit uit de jaren negentig – respectievelijk ‘Ice Ice Baby’ en ‘U Can’t Touch This’.

Toch is Coolio’s carrière er niet helemaal een van een eendagsvlieg. Hij had vóór ‘Gangsta’s Paradise’ al een grote hit in de VS met het voor een Grammy Award genomineerde ‘Fantastic Voyage’ – de openingstrack van zijn debuutalbum It Takes A Thief. Coolio bracht acht soloalbums uit, componeerde de herkenningsmelodie van tv-serie Kenan & Kel en acteerde in een rij prominente tv-series en speelfilms. Hij had ambitie als chef-kok, en was te zien in diverse kookprogramma’s en bracht zijn eigen kookboek uit.

Coolio was begin jaren negentig lid van de gerespecteerde rapgroep WC and the Maad Circle en een belangrijke speler in de rapscene in Los Angeles. Op ‘Gangsta’s Paradise’ wordt het refrein bezielend gezongen door Larry ‘L.V.’ Sanders, bekend van de in L.A. populaire gangsta-rapgroep South Central Cartel.

Coolio werd woensdag aangetroffen op de badkamervloer bij een vriend thuis in Los Angeles, vermoedelijk na een hartaanval, bevestigde zijn management aan diverse media. Hij is 59 jaar oud geworden.