Ook in Splatoon 3 blijft een potje handbal met een verfbommenwerper gewoon leuk

Razendsnelle wedstrijden die binnen enkele minuten voorbij zijn, felgekleurde inkt die alle kanten uit vliegt, en een verfroller in plaats van een mitrailleur in de hand: Splatoon is al zo’n zeven jaar de meest kleurrijke én lieve schietgamereeks op de markt. De formule werkt nog gewoon, en voor deel drie wordt er dan ook betrekkelijk weinig aangepast.

Samenvattend: je bouwt een eigen personage, kiest een verfwapen, en gaat in teams met anderen de strijd aan. Op het strijdtoneel schakel je behendig tussen een meer menselijke vorm die kan schieten, en een inktvisvorm die door verfplassen kan zwemmen. In eerste instantie vecht je om wie het meeste terrein kan inkleuren voordat de tijd om is. Dit basisidee blijft gewoon ontzettend leuk: er is weinig zo bevredigend als het terrein van je vijand totaal onderkalken met je eigen kleuren. Bereik je het juiste level, dan komt er meer creativiteit bij kijken – denk aan een potje handbal met een verfbommenwerper als bal.

Voor de einzelgänger die liever niet samen speelt, is er dit keer een verhaalmodus toegevoegd. Met je verfwapen én een lief beestje bij de hand los je puzzels op. Verwacht geen hersenkrakers, maar vooral fijne afwisseling naast het snelle competitieve werk. Ook is de verzameling wapens uitgebreid met nog meer creatieve uitspattingen. Zo smijt je met je Splatana-zwaard de kleren van je vijand helemaal vol met verf, of stap je met een druk op de knop in een verfschietende tank.

Het zijn extra’s, geen revolutionaire ingrepen. Maar dat hoeft ook niet: Splatoon blijft gewoon leuk.