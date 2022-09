Politie ontdekt ‘kidnapbus’ en houdt twee mannen aan

De politie heeft woensdagavond een witte bestelbus klemgereden in Eindhoven. Toen de politie de deuren van de bus opende, ontdekten ze een ruimte die speciaal ingericht leek voor criminele activiteiten. De twee inzittenden werden aangehouden. Dat melden Omroep Brabant en Eindhovens Dagblad.

De politie kwam rond kwart voor elf ‘s avonds in actie in het Eindhovense stadsdeel Tongelre, omdat de bus ‘verdacht’ leek. Volgens Omroep Brabant trokken agenten in kogelwerende vesten twee mannen gehuld in zwarte capuchontruien uit het voertuig, dat bedoeld lijkt voor gevangenentransport. De bus, een Mercedes Sprinter, was namelijk afgesloten met zware cilindersloten en binnenin aan alle zijden beplakt met doorzichtig plastic. In de hoek van de bus stond een koelbox.

Eindhovens Dagblad meldt dat de politie „min of meer gelijktijdig” een melding ontving van iemand die claimt in de klemgereden bus te zijn gekidnapt. Het is niet duidelijk waar en wanneer die ontvoering zou hebben plaatsgevonden. „In ieder geval recent, denk aan uren tot dagen voor de controle”, zegt een politiewoordvoerder tegen de Eindhovense krant. De twee inzittenden werden aangehouden op verdenking van ontvoering. Ze zitten vast voor verhoor. De bestelbus is weggetakeld en wordt onderzocht door de technische recherche.