Phil Collins en Genesis verkopen muziekrechten voor 300 miljoen dollar

Popmuzikant Phil Collins en popgroep Genesis hebben hun muziekrechten verkocht aan het Amerikaanse Concord Music Group. Dat meldt The Wall Street Journal donderdagavond. De prijs ligt lager dan wat Bruce Springsteen voor zijn muziek kreeg (500 miljoen dollar) en ongeveer even hoog als de rechten voor de 600 liedjes van Bob Dylan: Collins en bandgenoten verdienden volgens de Amerikaanse krant aan de deal zo’n 300 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 307 miljoen euro).

Nummers van Peter Gabriel, die de popband in 1975 verliet, maken geen deel uit van de deal. Wel behoren tot de aangekochte nummers opnamen van Collins solocarrière en de muziek die hij voor Genesis maakte. Materiaal van Tony Banks, de toetsenist van Genesis, en Mike Rutherford, de gitarist, is nu ook in het bezit van het Amerikaanse platenlabel.

TikTok, Instagram en Facebook: Concord Music wil de muziek van Collins en Genesis bij een nieuwe generatie - op moderne manieren - introduceren. „Als platenmaatschappij zijn er zeker manieren voor ons om een deel van deze muziek weer tot leven te brengen.”

De 71-jarige Collins, die naast drummer ook producer, acteur, leadzanger en solo-artiest is, verving Gabriel in de jaren 70 en scoorde vele hits. Het nummer ‘I Can’t Dance’ van Genesis uit 1992 werd in Nederland een nummer 1-hit. Collins schreef in 1999 de muziek voor de beroemde Disney-animatiefilm Tarzan.