Opiniepeiler Gijs Rademaker stapt van AvroTros over naar RTL

Gijs Rademaker (44), bekend als opiniepeiler bij het EenVandaag Opiniepanel, verlaat AvroTros en stapt over naar RTL. Dat laat hij donderdag zelf weten in een weblog. Sinds 2004 werkte Rademaker als opiniepeiler van EenVandaag bij de publieke omroep. Na zes jaar groeide hij uit tot het gezicht van het panel. Bij de commerciële zender wordt Rademaker onder andere presentator van het RTL Nieuwspanel, dat volgend jaar begint.

Na achttien jaar maakt Rademaker deze overstap omdat hij toe is aan „een nieuwe omgeving” en „nieuwe soorten programma’s”. Naast het leiden van het nieuwspanel zal Rademaker voor Videoland een reeks documentaires maken over dinosauriërs. Hij reist daarvoor met Maarten van Rossem naar de Verenigde Staten. Ook zal Rademaker als vaste gast te zien zijn bij praatprogramma’s van RTL, zoals die van Eva Jinek of Beau van Erven Dorens.

Peter van der Vorst, directeur content bij RTL, uit in een persbericht zijn blijdschap over de komst van Rademaker. „Hij heeft bewezen op een toegankelijke en positieve wijze te duiden wat er speelt in Nederland.” Onder leiding van Rademaker hoopt RTL het gesprek met de kijker aan te gaan over „hoe Nederlanders denken en wat hen bezighoudt”.