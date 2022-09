Met oud-Ahold-topman Boer kiest Just Eat Takeaway voor ervaren toezichthouder

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com (JET) heeft een vervanger gevonden voor president-commissaris Adriaan Nühn, die in mei zijn vertrek aankondigde na aanhoudende onvrede onder beleggers. Het gaat om de 65-jarige Dick Boer, die in het verleden leiding gaf aan supermarktconcern Ahold Delhaize. Dat maakte het Nederlandse moederbedrijf van etenbestelsite Thuisbezorgd.nl donderdag bekend.

Met Boer nomineert JET opnieuw een ervaren bestuurder om zijn toezichthoudend orgaan leiding te geven. Als topman hielp hij Ahold opkrabbelen na het boekhoudschandaal van 2003, dat het concern bijna fataal werd. Sinds zijn afscheid in 2018 nam Boer een handvol commissariaten aan, bij onder meer handelshuis SHV, olieconcern Shell en levensmiddelengigant Nestlé.

Naast Boer kondigde JET (5,3 miljard euro omzet, 20.000 werknemers) nog drie versterkingen aan. Zo wil het beursgenoteerde concern van internetondernemer Jitse Groen ook Mieke de Schepper als commissaris benoemen. Zij is tevens commercieel topvrouw van beoordelingsplatform Trustpilot, en vervult een commissariaat bij hotelvergelijkingsplatform Trivago.

Jitse Groen liet weten dat er onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de klachten over Gerbig. Op basis daarvan kon de Duitser terugkeren

Daarnaast moeten Jörg Gerbig en Andrew Kenny een plek krijgen in de raad van bestuur, als respectievelijk operationeel topman en commercieel topman. Gerbig vervulde die rol in het verleden al ruim vijf jaar, maar trad dit voorjaar terug na een klacht over „persoonlijke misdragingen tijdens een bedrijfsbijeenkomst”. Zijn taken werden daarop overgenomen door Kenny, tot dan toe directeur van de Britse tak van het bedrijf.

Vorige maand liet topman Jitse Groen weten dat er onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de klachten over Gerbig. Op basis daarvan oordeelde de raad van commissarissen dat de Duitser kon terugkeren in de bedrijfstop. Op de inhoud van de beschuldigingen wilde Groen desgevraagd niet ingaan.

Opstand

De stoelendans bij JET ontstond uit frustratie bij een flinke groep aandeelhouders. De maaltijdbezorger verloor in twee jaar tijd meer dan 80 procent aan beurswaarde en beleggers eisten dat het concern zou ingrijpen. Zij stuurden aan op de verkoop van bedrijfsonderdelen, waaronder de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub. Tot hun frustratie weigerde oprichter en topman Jitse Groen gehoor te geven aan die oproep.

Toen de onvrede dreigde te escaleren, besloot Groen zijn mening alsnog te herzien. Hij kondigde aan dat JET op zoek ging naar kopers voor Grubhub en zijn grote belang in de Braziliaanse bezorger iFood. Voor dat laatste bezit is inmiddels een nieuwe eigenaar gevonden: techinvesteerder Prosus neemt de aandelen over voor 1,8 miljard euro. Een jaar eerder sloeg JET nog een bod van 2,3 miljard af.

Lees ook dit interview met topman Jitse Groen: ‘Je kan toch niet meer van ons winnen’

Toch was de ommezwaai van Groen voor een groep ontevreden aandeelhouders onvoldoende. Zij riepen op om tijdens de aandeelhoudersvergadering van dit voorjaar te stemmen tegen de herbenoeming van financiële man Brent Wissink en een hele trits commissarissen. Voor de ervaren president-commissaris Nühn was dat reden af te zien van zijn geplande herbenoeming.

Dinsdag kondigde Just Eat Takeaway aan dat het waarschijnlijk al in de tweede helft van dit jaar bruto winst gaat maken

Ook beloofde Groen dat zijn bedrijf de komende tijd harder zijn best zal doen om winst te boeken. Afgelopen jaren was groei voor JET belangrijker dan winst, maar met het snel verslechterende beursklimaat werd duidelijk dat aandeelhouders die strategie niet langer accepteren. Dinsdag kondigde JET aan dat het waarschijnlijk al in de tweede helft van dit jaar bruto winst gaat maken.

Met de benoemingen die JET deze week voorstelde, heeft het bedrijf voor elke vacante positie in de bestuurlijke top weer een kandidaat. Wel moeten de aandeelhouders eerst nog met de plannen instemmen. Dat gebeurt tijdens een vergadering die JET in het vierde kwartaal wil organiseren.