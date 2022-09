Return to Monkey Island: een maffe interpretatie van een klassieke piratencomedy

Game Return to Monkey Island Door: Terrible Toybo Voor: PC, Nintendo Switch 22,99 euro ●●●●●

Ooit, voor de overname door Disney, had Star Wars-maker George Lucas een legendarische gamestudio op zak: LucasArts. De studio maakte niet alleen Star Wars-games, maar vrijwel álles wat broeide in de koppen van zijn creatieve gamemakers. Een piratencomedy rond een slungelige sul met de naam Guybrush Threepwood? Waarom niet.

The Secret of Monkey Island (1990) veroverde de harten van gamers met zijn persiflages, maffe puzzels en slimme woordgrappen. Vijf games volgden. Na de Disney-overname leek het doek voor Monkey Island echter gevallen. Tot nu: de oorspronkelijke bedenker, Ron Gilbert, kreeg in 2019 groen licht om nog één keer terug te keren naar Threepwood en zijn apeneiland.

Return to Monkey Island voelt dan ook als een ode aan de reeks en de impact ervan op game-popcultuur. We openen met een blonde jongeman die samen met zijn beste vriend kwajongensstreken uithaalt – niet Guybrush, blijkt even later, maar Boybrush, de zoon die hij heeft met zijn geliefde Elaine. De toon is gezet. Papa Threepwood houdt wel van vertellen, en dwingt zijn verveelde zoon om een game lang te luisteren naar het verhaal van zijn laatste poging om het geheim van Monkey Island te ontdekken.

Dit verhaal voert ons van het iconische Mêlée Island, waar de oude piratenleiders zijn verjaagd door een meer diverse kliek, tot aan de ijzige gevangenis van Brrr Muda. De spookpiraat LeChuck heeft een nieuwe expeditie naar Monkey Island opgezet – vooral, natuurlijk, om aartsrivaal Threepwood een hak te zetten. Onze held holt erachteraan, al heeft hij geen schip of bemanning meer over.

Hersenkrakende race

De game ontvouwt zich als een prettig moderne interpretatie van een klassieke adventure-game uit, nou ja, het Monkey Island-tijdperk. Met een duidelijke to-do-list in de hand probeer je uit te vogelen hoe Threepwood zijn doelen kan behalen. Je zal even aan de tekenstijl moeten wennen; waar eerdere Monkey Island-games nog iets van realisme nastreefden, bestaan de personages hier uit kleurrijke, aan elkaar geplakte abstracte vormen.

Maar uiteindelijk past die stijl prima bij de genre-ontledende humor. Een poging om aan boord van een schip te sluipen ontspoort al snel in een hersenkrakende race om een goede vermomming inclusief dweil te vinden. Maar een dweil kópen? Dat doen we hier niet: Threepwood moet eerst op spirituele queeste om een dweilstokboom te vinden, vindt een bevlogen kok, zodat hij zijn eigen dweil kan maken. Return to Monkey Island stapelt zo de absurditeiten op elkaar, totdat je er wel om móet grinniken.

Loop je vast, dan heeft de game nu een simpel hintsboek – handig, want dan hoef je niet meer op internet te zoeken. Toch voelt het een beetje als valsspelen.

Sowieso moet je de puzzels van Monkey Island niet te snel willen oplossen. De charme is het punt van deze reeks; nooit gemeen, nooit cynisch, maar Return to Monkey Island neemt niks serieus, laat staan de verhaalstructuur. Toch weet het spel vaak een warme glimlach op je gezicht te toveren. Wanneer het doek eindelijk valt, besef je je dat het cliché in dit geval waar is: het échte geheim van Monkey Island zijn de vrienden die we onderweg gemaakt hebben.