Leger des Heils opent 135 ‘buurtkamers’ voor iedereen die gas wil besparen

Mensen die thuis op de gasrekening willen bezuinigen, kunnen vanaf 1 november de hele dag terecht in buurtkamers van het Leger des Heils. Er zijn er 135, verspreid door Nederland, die normaal gesproken een paar uur open zijn voor cursussen, Bijbelstudie, of koffiemomenten. Het Leger des Heils gaat ze in november, december en januari de hele dag openstellen zodat iedereen die dat wil erheen kan.

Het Leger zegt zich grote zorgen te maken over de groeiende groep particulieren die de rekeningen niet kan betalen. Vooral mensen met een laag inkomen, een slecht geïsoleerd huis en een zogeheten variabel contract met een energieleverancier – waarin de prijzen maandelijks met de gasmarkt fluctueren – zijn de klos. Zij hebben vaak nog enkel glas, geen geïsoleerde muren of dak en tochtkieren. Dat gaat veelal om oudere huizen.

Doordat het huis moeilijk warm te houden is, blijven zij niet onder het landelijk gemiddelde verbruik per huis van 1.200 kubieke meter gas per jaar. Lukt ze dat wel, dan zullen ze waarschijnlijk onder het prijsplafond blijven dat het kabinet met energiebedrijven wil afspreken. Maar veel huishoudens verbruiken door de slechte isolatie 1.800 tot 2.300 kubieke meter gas per jaar.

„Wij verwachten dat veel mensen deze winter letterlijk in de kou zitten”, aldus de woordvoerder van het Leger des Heils. „Wij zetten onze buurtkamers dus in als warme plek. Dit kunnen wij niet alleen en vragen andere organisaties, bedrijfsleven, scholen, sportverenigingen en kerken hetzelfde te doen om te komen tot een deken van warme kamers over Nederland.” Het Leger des Heils werft nu nog extra vrijwilligers die de kamers moeten bemannen.

Ook verwacht het Leger des Heils dat „de groep die op de rand van dakloosheid balanceert alleen maar toeneemt en juist deze groep zien we niet terug in de koopkrachtplaatjes [van het kabinet, red.].”