Voor de ouderavond heb ik alvast m’n goeie goed aan: een zwarte jumpsuit met een krijtstreep. M’n leerlingen uit 5 havo zien het voor het eerst en reageren enthousiast: „Mooi pak, mevrouw!”

Een meisje vooraan zegt: „Het doet me ergens aan denken…” En ze probeert erachter te komen wat het is. „Het krijtstreeppak van je opa?” vraag ik. Nee, dat is het niet. Ze denkt hard verder. „Ik weet het”, roept ze, „m’n dekbedovertrek!”

