Keuze nieuwe ITU-chef is nederlaag voor Ruslands ‘soevereine internet’

De overtuigende verkiezing van de Amerikaanse Doreen Bogdan-Martin als nieuwe chef van de VN-telecomorganisatie ITU, donderdag in Boekarest, laat de toenemende isolatie zien van Rusland op het wereldtoneel. Bogdan-Martin kreeg direct in de eerste stemronde 139 van de 193 lidstaten achter zich, tegen slechts 25 stemmen voor de Russische tegenkandidaat Rashid Ismailov.

De verkiezing van een nieuwe secretaris-generaal bij de organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van technische standaarden voor telecommunicatie werd met ongebruikelijk grote belangstelling gevolgd. Achter de twee kandidaten gingen twee fundamenteel verschillende visies op de toekomst van het internet schuil.

Ismailov behoort tot het Russisch-Chinese kamp dat nationale regeringen, via de ITU, meer zeggenschap wil geven over het wereldwijde netwerk. Op dit moment worden technische standaarden voor internet beheerd door een internationale gemeenschap van overheden, bedrijven, onderzoekers en vrijwilligers.

Gevreesd werd dat een overwinning van Ismailov meer ruimte zou bieden aan nationale plannen om internet te censureren of in te zetten als surveillancemiddel, door initiatieven als het Russische ‘soevereine internet’ of de Digitale Chinese Muur.

Steun van Biden

Vooraf werd rekening gehouden met een spannende verkiezing: de roep om meer nationale controle op internet vindt weerklank in landen in de ‘Global South’ (zuidelijk halfrond), waar kritiek is op de hegemonie van westerse overheden en grote techbedrijven die het huidige systeem met zich zou meebrengen. Vanuit Washington werd fel campagne voor Bogdan-Martin gevoerd: onder meer president Biden en minister van Buitenlandse Zaken Blinken spraken hun steun uit.

Die campagne lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Maar Ismailov zal ook slachtoffer zijn van de toenemende Russische isolatie door de oorlog in Oekraïne. Een anonieme diplomaat merkte eerder deze maand tegenover Politico op dat zelfs China zou twijfelen over zijn steun aan Ismailov. Onduidelijk is nog of China inderdaad niet voor Ismailov heeft gekozen: de stemming is geheim.