Kamervoorzitter Bergkamp vindt niet dat ze met onderzoek ‘een mes in de rug’ van Arib steekt

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt niet dat ze oud-Kamervoorzitter Khadija Arib „een mes in de rug” steekt door een onderzoek te openen naar aanleiding van klachten over haar voorganger. Dat zegt ze donderdag tegen journalisten. Arib is woest over het onderzoek en spreekt op Twitter van „opnieuw een ‘anonieme’ politieke dolksteek in mijn rug”.

Woensdag meldde NRC dat het presidium van de Tweede Kamer, het dagelijks bestuur, een onderzoek instelt naar de oud-Kamervoorzitter. Arib was daar nog niet van op de hoogte. De aanleiding van het onderzoek zijn twee anonieme brieven met klachten over Arib. Over de inhoud kan Bergkamp niet meer zeggen dan dat het over „sociale onveiligheid” gaat. Op „dringend” advies van de landsadvocaat heeft het presidium besloten een extern onafhankelijk onderzoek in te stellen.

In een reactie zegt Bergkamp „het te betreuren dat het advies van de landsadvocaat is uitgelekt”. Maar met de kritiek van Arib is Bergkamp het oneens. „Ik snap alle emoties maar ik werp dat echt verre van mij. Het valt ons zwaar om dit te doen en we zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar het is ook onze taak als werkgever om iets te doen met de signalen.”

Het presidium heeft geprobeerd een gesprek in te plannen met Arib, maar dat is tot op heden niet gelukt. Voor vanavond staat een nieuwe uitnodiging uit. Als het doorgaat zullen daarbij ook René Peters (CDA) en Martin Bosma (PVV), andere leden van het presidium, aanwezig zijn.

Unicum

Het is een unicum dat het presidium, dat uit acht Tweede Kamerleden en de Kamervoorzitter bestaat, onderzoek laat doen naar het gedrag van een oud-voorzitter. Bovendien is Arib nog steeds lid van het parlement. Na haar Kamervoorzitterschap, een functie die ze van 2016 tot 2021 bekleedde, is ze weer Kamerlid geworden voor de PvdA.

Daarnaast werd Arib deze zomer benoemd tot voorzitter van de Tijdelijke commissie Corona, die het voorbereidende werk doet voor een parlementaire enquête. In deze functie werkt ze opnieuw nauw samen met ambtenaren. Een van de anonieme briefschrijvers noemt die benoeming als aanleiding om alsnog een klacht in te dienen, omdat deze auteur zich zorgen maakt over de gezondheid van de medewerkers.

De landsadvocaat noemt de nieuwe rol van Arib óók als reden voor het onderzoek naar de klachten, die gaan over „machtsmisbruik”, „een schrikbewind” en „een onveilige werkomgeving”. Dat staat in het advies van de landsadvocaat, dat is ingezien door NRC.

De voorzitter van de ondernemingsraad in de Tweede Kamer, Michel Meerts, zegt tegen de NOS blij te zijn met het onafhankelijke onderzoek naar Arib. Voor hem zijn de klachten over grensoverschrijdend gedrag tegenover toenmalige ambtenaren niet nieuw. „Bij ons is meerdere malen aangekaart dat mensen leden onder dit management.”