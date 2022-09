QURFTCUyM0NMT1MlMjNJQU4lMkNNRUdBJTIzQUlOVCUyM1JBSSUyQ0JBQlklMjNWJTIzQkVURVJFJTJDQUwlMjNMT0FGRVIlMjNFU1QlMkNTJTIzR0FTTEVLS0VOJTIzSSUyQ1NQQSUyM1dFTEVFUiUyM0RHJTJDQUxNQUFSJTIzSyUyM05PUlMlMkNET00lMjNMSVpFJTIzU1BJVCUyQ0VUQSUyM0RFRU4lMjNUQUxF

Horizontaal: 1. ‘Na 20 jaar weer iemand van __ erkend’ 5. Huis __, stuk van Sartre 9. Raast over Florida 12. Héél groot 13. __ Got No, I Got Life, Nina Simone 14. Italiaanse zender 15. Past voor boom of voeding 16. In zo’n wereld gelooft de idealist 17. Voor jong en oud 18. Instapper 21. De e van i.e. 24. Watermerk 26. Lang geleden 27. 0,0001 kilo 28. Aan de lopende band 29. Knorrig 31. Ondoordacht bouwwerk 32+34. Schrijft het Boekenweekgeschenk 35. Tussen zèta en thèta 36. Von Trier, Eriksen, Andersen 37. The Handmaid’s __

Verticaal: 1. Veelal Haags gebouw 2. Overeenkomst 3. E-mineur 4. Door Eric bezongen vrouw 5. Bereden strijders 6. Past voor keur of spelen 7. Niet gezien 8. __ verhalen 9. Wüst of Van Ditshuyzen 10. Uitgangspunt 11. Kleiner wordt het niet 19. Oom van Roald 20. Verbeten 22. Tussen bèta en delta 23. Zit met Conny en Maarten op VWS 25. Is essentieel bij een detective 27. Past na man of kikker 30. Voorvader 33. De mensen

Oplossing puzzel 28 september. Horizontaal: 1. HARDOP 6. MAGIC 10. ALIE 11. RIVALE 13. APENKOP 15. GETOB 17. RE 18. ELBA 19. IRA 23. HEN 25. EREN 26. NP 28. OBERS 30. MATADOR 32. POETIN 33. COCU 34. TOTEN 35. GEKNOT Verticaal: 1. HAARDHOUT 2. ALPE 3. RIE 4. DENEN 5. PROBZ 6. MAGNEET 7. ALE 8. GETIK 9. CUBA 12. IPA 14. KLETSEN 16. ORINOCO 20. INEPT 21. WRANG 22. SNACK 24. EB 25. EMI 27. PRUT 29. ROE 31. DON In het midden: INEZ WESKI