Hoogmis in het buurthuis

De traditionele hoogmis voorafgaand aan de optocht werd daarom gehouden aan de overkant, in buurthuis ’t Aschwinhuus, waar gewoonlijk de dorpsverenigingen samenkomen en je in het weekend patat kunt halen.

Azewijn behoort tot de parochie Maria Laetitia die de regio Doetinchem-Dinxperlo beslaat en tot voor kort negentien kerken telde. Nu is dat aantal geslonken naar vijf. In het schip van de kerk van Azewijn wil een projectontwikkelaar appartementen bouwen. Er is ook sprake van een twee-onder-een-kap achter op de begraafplaats, bedoeld om „levensloopbestendig” in te wonen.

Pastoor Pauw denkt dat de leegloop van kerken „niet wil zeggen dat mensen niet meer geloven”. Hij zegt wel dat de gemeenschapszin afneemt als je in de kerk „niet meer van week op week met elkaar meeleeft”. De sacramentsprocessie sloot de pastoor normaliter af met een slotzegen in de kerk. Die zegen gaf hij nu vóór de kerk, in de buitenlucht. In ’t Aschwinhuus was er geen plek meer: te veel mensen waren aangehaakt.