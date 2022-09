In musea laat ik mij graag verrijken, maar zo rijk als in de volgende zin hoeft voor mij nu ook weer niet: „Abstracting parables bestaat uit drie historische artistieke posities die uiteenlopende denkkaders, definities en beeldtalen van abstractie bieden.” Geen idee wat daar staat, maar ons aller Stedelijk Museum leidt er de tentoonstelling Abstracting parables mee in. Alleen al de titel, ‘Abstraherende parabels’. Wat is dat? Een parabel is volgens Onze Taal ‘gelijkenis, symbolisch verhaal’. Dus de drie kunstenaars in deze expositie maken een symbolisch verhaal – iets wat eigenlijk al niet concreet is – abstract. Oké.

Ik dwing mezelf om verder te lezen. Ik zal kennis gaan maken met „verschillende geografieën en geschiedenissen, als vertellingen over esthetische, sociaal-politieke, spirituele en wetenschappelijke werelden”. Bent u daar nog? De „zoektocht” van de kunstenaars behelst „het bewerkstelligen van een taal van abstractie die zocht naar het anders mogelijke”. Jazeker, hun „transdisciplinaire oeuvres” houden hen „op afstand van hun tijdgeest en buiten de traditionele eurocentrische kunstwereld”.

Geen idee wat daar staat, maar ons aller Stedelijk Museum leidt er de tentoonstelling mee in

Ik hap naar adem, maar zet door. En merk dat ook het Stedelijk zélf, samen met voornoemde drie „posities”, op „onderzoek” is. Onder meer naar de „stiltes in de eigen collectie”. Dat u het weet.

Het is een hoop gezoek bij elkaar. Kom maar terug als je wat gevonden hebt, zou ik zeggen. Maar zo gaat dat niet in de belangrijkste moderne-kunstinstelling van Amsterdam. Het zoeken zélf is het doel. En dat zoeken moet kennelijk gepaard gaan met artistieke, om niet te zeggen zweverige, wat heet: ondoorgrondelijke teksten.

Een jonge kunstenaar, lees ik elders in het Stedelijk, zoekt haar heil in de „zelfreflectie op de precariteit en instabiliteit zelf”. Pardon? Nou, de kunstenaar is lid van de „verdwaalde, zoekende generatie”. Ach ja!

Volgens een bijschrift wijst een kunstuiting die ik op het punt sta te bewonderen „in de richting van een wederzijds begrip van kwetsbaarheid, met de suggestie dat fragiliteit en geconflicteerde gevoelens tot in zekere mate universele ervaringen kunnen zijn”. Ik slik. Ook is er sprake van een „hyperrealistisch geschilderde weergave van een stopcontact”. U leest het goed. Maar de kunstuiting is niet zomaar een stopcontact, ze verbeeldt „de anachronistische situatie dat er in onze tijd van technologische globalisering weinig standaardisering plaatsvindt”.

Ja, dan piep je wel anders.

Het wonderlijke is dat wat ik op de exposities in het Stedelijk zie mij regelmatig boeit. Het probleem is wat ik lees. De vraag is waarom. Want best leuk natuurlijk, dat kunstenaars de „hyperbolische overdrijving” gebruiken „om kritisch-ironisch commentaar te geven op ingesleten opvattingen”. Maar wat moet de argeloze bezoeker daarmee? Hyperbool is overdrijving.

Ze gooien daar in het Stedelijk woorden tegen de muur zoals Karel Appel verfklodders tegen het doek.

Nog even en we gaan denken dat ze in die Badkuip aan het Museumplein maar wat ronddobberen in hun eigen elitaire klepkolderschuim. En dat kan bij een instelling die 21 van haar 27 miljoen euro’s uit de gemeentekas krijgt natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Auke Kok is schrijver en journalist.