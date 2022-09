‘Gangsta’s Paradise’-rapper Coolio (59) overleden

De Amerikaanse rapper Coolio is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de entertainmentwebsite TMZ donderdagochtend. De rapper, wiens echte naam Artis Ivey is, overleed in Los Angeles tijdens een bezoek aan een vriend. De doodsoorzaak is niet bekend. Tot dusver lijkt het volgens TMZ niet alsof sprake is van moord of doodslag.

De manager van Coolio zegt tegen TMZ dat de rapper naar het toilet ging, maar erg lang wegbleef. Zijn vriend had hem een aantal keer geroepen voordat hij ging kijken en trof de rapper uiteindelijk aan op de vloer van de badkamer. Het medische team dat Coolio ter plaatse doodverklaarde, vermoedt dat hij is overleden aan een hartaanval, zegt de manager.

Coolio is vooral bekend van de hit ‘Gangsta’s Paradise’, die hij in 1995 uitbracht als soundtrack voor de film Dangerous Minds. De rapper kreeg een jaar later een Grammy in de categorie ‘Best Rap Solo Performance’ voor het nummer. Het is een bewerking van ‘Pastime Paradise’ uit 1976 van Stevie Wonder. De clip van het nummer is op YouTube meer dan een miljard keer bekeken.

