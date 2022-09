Finland sluit grenzen voor Russische reizigers

Finland gaat met ingang van donderdagnacht de grenzen sluiten voor Russische reizigers. Dat heeft de Finse minister van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt in een persconferentie. Russen die werken of studeren in Finland of daar familie hebben, mogen nog wel het land in. De Finse regering probeert hiermee de toestroom van vluchtende Russen te beperken.

Door de maatregel wordt het voor Russische burgers niet langer mogelijk Finland als doorreisland te gebruiken in hun tocht naar andere Schengenlanden. De Finse regering zegt daarnaast plannen te hebben om de controle aan de grens tussen Finland en Rusland te verbeteren met een grenshek. Of dat hek daadwerkelijk wordt geplaatst, wordt later deze week bekendgemaakt.

Sinds de aankondiging van de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland proberen Russen massaal het land te verlaten. In het weekend na de afkondiging van de mobilisatie zijn zeker 17.000 Russen de grens met Finland overgestoken. Russen die een Schengenvisum bezitten, kunnen naar de Europese Unie reizen, maar het wordt steeds moeilijker om een visum via het Finse consulaat te krijgen. Russen die niet kunnen bevestigen dat ze ooit terug zullen keren naar Rusland, krijgen geen visum.

Lees ook dit artikel: Vorige week kwamen 66.000 Russische burgers de EU binnen