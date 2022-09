Immortality: een filmische speurtocht naar een verdwenen actrice

Game Immortality Door: Sam Barlow & Half Mermaid Voor: pc, Xbox Series X|S, Game Pass 16,79 euro ●●●●●

Waar zit de grens tussen film en game? Hoe ver kan je het ene medium uitrekken totdat het in het ander verandert? De vierkante meters van dit grijze gebied vormen het speelveld van Sam Barlow, de gamemaker die afgelopen jaren hoge ogen gooide met filmische games als Her Story en Telling Lies. Ook in Immortality is het weer raak. Als naamloze toeschouwer krijg jij toegang tot het filmarchief rond de verdwenen actrice Marissa Marcel, waarin ergens het geheim van haar gefaalde carrière verscholen ligt.

Als speler vind je nieuw materiaal als je inzoomt op interessante beeldelementen. Daarnaast heb je alleen de macht van de thuiskijker: voor- en achteruitspoelen, en teruggaan naar beeld dat je al gezien hebt.

In de vele uren filmmateriaal die Barlow voor Immortality schoot, zien we niet alleen beelden uit de drie (fictieve) films waarin Marcel de hoofdrol speelde, maar ook wat er achter de camera gebeurde. Drie Hollywood-tijdperken komen voorbij, met al hun stijl- en vertelvormen, maar wat het meest opvalt zijn de veranderende seksuele mores. In haar eerste film wordt naakt en seksualiteit verstopt in de randen van een christelijk-moralistisch relaas over een monnik die ten val wordt gebracht. Daarna speelt Marcel het ideaal van de hyperseksuele, bevrijde vrouw van de jaren zeventig, waarop haar carrière eindigt in een proto-#MeToo-verhaal uit 1999. Achter de schermen maken filmmakers enthousiast misbruik van hun macht.

Immortality laat je in eigen tempo je nieuwsgierigheid naar Marcel stillen. Tegen het eind struikelt het spel: eindeloos speur je naar die laatste clip, terwijl zich een onwerkelijke allegorie aftekent die het menselijke karakter van de game doet vervliegen.