Eneco past datum tariefswijziging aan na aandringen toezichthouder

Energieleverancier Eneco heeft de betaaldatum aangepast voor klanten die korter dan dertig dagen van tevoren te horen hebben gekregen dat hun energietarief wordt gewijzigd. Dat heeft het bedrijf donderdagavond in een verklaring laten weten. Hiermee voldoet het bedrijf naar eigen zeggen aan de recente oproep van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die donderdagochtend bekendmaakte energiebedrijven te beboeten als zij korter dan dertig dagen van tevoren de tariefswijziging aan hun klanten door hebben gegeven.

Wie op bijvoorbeeld 25 september te horen kreeg dat het energietarief per 1 oktober omhoog gaat, hoeft nu pas per 25 oktober te voldoen aan dat nieuwe bedrag. De termijn waarop het tarief ingaat is dus verlengd tot dertig dagen na ontvangst van de „tariefcommunicatie”. Klanten van wie het tarief per november verandert, krijgen daarover vanaf 1 oktober bericht.

Meerdere energiebedrijven kondigden vorige week aan hun prijzen per 1 oktober te verhogen, zo ook Eneco. Dit leidde tot onrust onder consumenten. ACM besloot daarom een onderzoek te starten en bedrijven te beboeten als zij zich niet hebben gehouden aan de wettelijke termijn voor het inlichten van hun klanten. Hoe hoog de boete zal zijn is onbekend.

Hoewel Eneco zegt dat het zich aan de wet- en regelgeving heeft gehouden, hoopt het op deze manier consumenten tegemoet te komen. Essent, een andere energieleverancier, kondigde eerder al aan de tariefswijziging uit te stellen. Of de andere bedrijven die door ACM zijn berispt - Vattenfall, Greenchoice en Vandebron - ook hun tariefswijziging uit stellen is nog niet bekend.

