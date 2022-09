Duitse regering trekt 200 miljard euro extra uit voor energiecompensatie

De Duitse regering is het eens geworden over een nieuw pakket van 200 miljard euro aan steunmaatregelen om burgers en bedrijven te compenseren voor hun gestegen energiekosten. Dat heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz donderdagmiddag bekendgemaakt, melden de internationale persbureaus. Een belangrijk onderdeel van het pakket is de Gaspreisbremse, een gasprijsplafond dat vanaf aanstaande zaterdag een limiet zet op de prijs die burgers en bedrijven betalen voor gas, om hen „door deze moeilijke tijd te helpen”, zei Scholz tijdens een persconferentie in Berlijn.

Het programma krijgt de naam ‘Economische verdediging tegen de gevolgen van de Russische agressieoorlog’ mee, zo meldde de Duitse zakenkrant Handelsblatt eerder op de dag. Volgens Scholz zijn de Duitse overheidsfinanciën voldoende toereikend om inwoners via het zogenoemde „economisch verdedigingsschild” te compenseren voor hun gas- en elektriciteitsrekening, zei hij tijdens een gezamenlijk persconferentie met de minister van Economische Zaken Robert Habeck en minister van Financiën Christian Lindner. Ondanks een reeks eerdere compensatiemaatregelen, waaronder een steunpakket van 65 miljard euro dat begin september werd gepresenteerd, ontstond de afgelopen tijd vanuit de Duitse samenleving steeds meer druk op het drietal om met een omvangrijker plan te komen voor de energiecrisis en hoge inflatie in het land. De inflatie in Duitsland steeg deze maand naar 10 procent op jaarbasis, terwijl de energieprijzen ruim 40 procent hoger liggen dan vorig jaar.

Daarbij was de meest prangende vraag hoe de Duitse overheid eventuele compensatie zou financieren. De oplossing, zo blijkt nu, is financiering via het Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) dat eerder was opgezet om de Duitse economie te stutten tegen de gevolgen van de coronapandemie. Daarvoor zal de Duitse staat wel extra geld moeten lenen. Minister van Financiën Christian Lindner benadrukte donderdag wel dat het fonds niet mag leiden tot grootschalige extra staatsleningen die de Duitse staatsschuld doen groeien, en zei dat Duitsland „nadrukkelijk niet het pad van het Verenigd Koninkrijk volgt”. Het wees daarmee op het energiesteunplan van de nieuwe Britse premier Truss van 150 miljard euro dat gefinancierd zal moeten worden met grootschalige leningen.