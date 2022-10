Deze ramp is niet alleen van de Bijlmer, maar van heel Nederland

De Bijlmerramp is niet van de Bijlmer alleen, maar van heel Amsterdam, van heel Nederland zelfs. Dat is de gedachte achter de mini-expositie 30 jaar Bijlmervliegramp, die afgelopen weekend opende in het Amsterdam Museum. Door in hartje centrum stil te staan bij de noodlottige crash op twee Bijlmerflats op zondagavond 4 oktober 1992 hopen de makers de vliegramp een plek te geven in het collectieve geheugen van de gehele stad.

De tentoonstelling maakt onderdeel uit van het project Collecting the City. Nu het gebouw aan de Kalverstraat een ingrijpende renovatie ondergaat, heeft het museum zichzelf de vraag gesteld: hoe verzamel je de stad van vandaag?

De zeventiende-eeuwse portretten uit de befaamde schuttersgalerij voldoen niet meer alleen om Amsterdam te representeren – tot die conclusie waren ze bij het Amsterdam Museum al een tijdje geleden gekomen. Met de tijdelijke sluiting van het gebouw in het voormalige burgerweeshuis, tot zeker 2025, is de vraag ‘wat dan wel?’ extra urgent geworden.

In het tijdelijke onderkomen in de Hermitage, waar sinds maart dit jaar een deel van de vaste collectie hangt en staat (inclusief draaiorgel Het Snotneusje maar minus de reus Goliath uit de schuttersgalerij, die helaas te groot was), heeft het museum nu ‘proeftuin’ Collecting the City geopend. Buurtmusea, lokale kunstenaars en bewoners mogen zelf ideeën aandragen – en uitwerken – voor mini-tentoonstellingen, die telkens een half jaar duren. Het idee is te experimenteren met een nieuwe manier van exposities maken – bottom up – en op die manier ook nieuwe objecten te verwerven voor de permanente collectie van na 2025.

Afgelopen zaterdag opende de tweede editie van Collecting the City. Wat de drie micro-exposities, verdeeld over negen zalen, met elkaar verbindt is eigenlijk maar één ding: de stad Amsterdam. Verder behandelen ze drie volstrekt uiteenlopende onderwerpen, in drie heel verschillende stijlen.

Legendarische nachtclub

Bij de tentoonstelling over de RoXY. Monique Vermeulen/Amsterdam Museum

Fotograaf Cleo Campert trok een monument op voor de RoXY, de legendarische Amsterdamse nachtclub waar zij in de jaren negentig als huisfotograaf werkte. Vorig jaar verscheen er al een boek, Het RoXY Archief 1988-1999. Campert heeft dat nu uitgebouwd tot een ode aan Zubrowka International, een flamboyante performer die gold als de muze van de in 1999 afgebrande discotheek.

Er is een silent disco met housemuziek van dj Joost van Bellen, een kijkdoos met beelden – soms scabreus – van Zubrowka en uiteraard veel foto’s van uitzinnig dansende bezoekers. Deze flashback naar de zorgeloze, hedonistische jaren negentig roept onherroepelijk de vraag op: zijn er anno nu nog plekken in Amsterdam waar je je zo vrij en non-conformistisch kunt uitleven?

Wooncrisis

Tentoonstelling nummer twee gaat over een heel ander onderwerp: de wooncrisis. Een aantal buurtmusea stelde een overzicht samen van het Amsterdamse woningbouwbeleid in de afgelopen honderd jaar. Vier buurten – de Van der Pekbuurt in Noord, het Oostelijk Havengebied, De Baarsjes en Slotermeer – vormen de chronologische ruggengraat van dit overzicht. De makers willen laten zien hoe de prachtige Amsterdamse traditie van volkshuisvesting verdampte onder druk van landelijk neoliberaal beleid.

Een uitermate urgent onderwerp, maar de samenstellers hebben te veel beeld, tekst en uitleg in één ruimte willen proppen. Het resultaat is een nogal hermetische geschiedenis van de Amsterdamse volkshuisvesting waarin de kijker al snel het spoor bijster raakt – ondanks het bij vlagen prachtige fotomateriaal. Beter was vermoedelijk geweest in te zoomen op één aspect van het Amsterdamse woonbeleid, bijvoorbeeld de belangrijke rol die actievoerders en krakers in de loop der jaren speelden bij het afdwingen van leefbaarheid en de menselijke maat bij nieuwbouw. Ook, en dat wist ik niet, in het Oostelijk Havengebied.

Het Rad van Onfortuin (2021, Hans de Tweede & Tycho), over de wooncrisis in Amsterdam. Monique Vermeulen/Amsterdam Museum

Wel een prachtaanwinst: het ‘Rad van Onfortuin’, gemaakt door kunstenaars Hans de Tweede en Tycho voor een woonprotest in het Westerpark in 2021, dat op ironische wijze laat zien welke opties jongeren anno nu op de Amsterdamse woningmarkt hebben (‘Rijke papa en mama kopen een pandje voor je’, ‘Je scheel betalen voor een washok zonder raam’). Mag het rad alsjeblieft blijven als onderdeel van de permanente collectie van het verbouwde Amsterdam Museum?

Bijlmerramp

Monique Vermeulen/Amsterdam Museum

Veruit de meest indrukwekkende – en best getimede – van de drie mini-exposities is die over de Bijlmerramp, komende dinsdag dertig jaar geleden. De crash van een Israëlisch vrachtvliegtuig op de flats Kruitberg en Groeneveen op 4 oktober 1992 is tot de dag vandaag een trauma in de Bijlmermeer, maar de ‘co-creators’ van de tentoonstelling – Imagine IC en het CBK Zuidoost – vinden dat er ook buiten het stadsdeel meer bewustzijn gecreëerd moet worden over de ramp. Een reeks ‘stadsgesprekken’ over hoe Amsterdammers de ramp herdenken, vormde de basis van twee tentoonstellingen: eentje in het Amsterdam Museum, en eentje in Imagine IC aan het Bijlmerplein.

De expositie in het Amsterdam Museum is, hoe klein ook, bijzonder geslaagd. Met niet eerder gepubliceerde foto’s van het rampgebied, twee wrakstukken van het El Al-vliegtuig, een collage van krantenvoorpagina’s en het schilderij Bijlmer blues van Herman Brood – in bruikleen uit een privé-collectie – wordt de ramp krachtig tot leven gewekt.

De tekeningen die basisschoolkinderen uit de Bijlmer maakten bij wijze van traumaverwerking, al eens eerder gebundeld in een boek en nu onderwerp van een documentaire van Bijlmerbewoner Akwasi (Een gat in mijn hart), zijn dertig jaar later nog even aangrijpend.

Monique Vermeulen/Amsterdam Museum

Héél dichtbij komt het inferno van 4 oktober in een transcript van de gesprekken uit de 112-meldkamer, dat een volledige wand beslaat van vloer tot plafond. Tot half zeven ’s avonds zijn politie, ambulance en brandweer bezig geweest met een meldinkje hier en een meldinkje daar – totdat de lijnen van de alarmcentrale ineens ontploffen. „We staan hier nog steeds alleen”, meldt een brandweerman om 18.47 uur vanaf het grasveld voor een van de brandende flats, „en zoiets heb je nog nooit van je leven gezien.”

Aan de muur in het Amsterdam Museum hangt kunstwerk Één inferno (2022, Gerda Blees).

Wie de drie zalen bekijkt, wordt als vanzelf nieuwsgierig naar de zusterexpositie in Amsterdam Zuidoost, zeker vanwege de nadrukkelijke koppeling van de Bijlmermeer aan de rest van de stad. Helaas valt de tentoonstelling bij Imagine IC een beetje tegen – zowel qua omvang als inhoud.

Opnieuw zien we de transcripten uit de meldkamer, uitvoeriger hier, op verticale doeken die een intieme ruimte creëren. Je kunt in deze ruimte luisteren naar audio van buurtbewoners en getuigen („De hele flat begon te trillen. We woonden op de tiende etage en waren bang dat we allemaal dood zouden gaan”). Heel mooi, maar dan zijn we er wel zo’n beetje. Op een videopaal kun je nog een fragment van Akwasi’s documentaire bekijken en een prachtige aflevering van Andere Tijden over vier overlevenden – maar daarvoor hoef je niet naar het museum.

Het meest indringende Bijlmerramp-object in Imagine IC bevindt zich sinds vijf jaar in de ‘Vitrine van Zuidoost’, het levende archief over de Bijlmermeer dat permanent te zien is. Dat is een sleutelhangertje met een nep-diamant. Jongerenwerker Karin Moor, aanwezig in de flat toen het vliegtuig insloeg, kreeg het van een van de kinderen die ze na de ramp een dagje meenam naar zee. „Het enige wat zij nog bezat.” Vijfentwintig jaar lang hing het sleutelhangertje aan de tas van Moor – bij de herdenking in 2017 schonk ze het aan Imagine IC.

Maar terug naar het Amsterdam Museum. Collecting the City is een behartenswaardige poging om de collectie van het museum te verbreden, verdiepen en democratiseren. Dat het drie ongelijksoortige en kwalitatief wisselende tentoonstellingen oplevert die de bezoeker enigszins duizelig naar buiten doen komen, is misschien de prijs die je betaalt voor zo’n experiment.

Televisie Serie, docu en herdenking Op televisie wordt op verschillende manieren stilgestaan bij de ramp van 30 jaar geleden. Zo start donderdag 29 september de tv-serie Rampvlucht (dagelijks om 21.30 uur op NPO 1, slotaflevering 4 oktober). Daarbij horen ook een podcast en digitale reconstructie (zie rampvlucht.kro-ncrv.nl). De NOS zendt de herdenking van de Bijlmerramp op dinsdag 4 oktober vanaf 17.00 uur live uit op NPO 2. Ook op 4 oktober: de documentaire Een gat in mijn hart van Akwasi (22.10 uur, NPO 2).