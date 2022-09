De mannen die zich dankzij Trump weer relevant voelden (●)

Je hebt Donald Trump, de man die liegt, die samenzweringstheorieën rondstrooit of het pepernoten zijn, die de wet breekt en daarna met zijn advocaten de juridische procedures aldoor vertraagt in de hoop dat zijn tegenstanders het opgeven. De man die zonder politieke ervaring president van de Verenigde Staten werd en ineens moest regeren.

En dan heb je de mensen die hem hielpen bij het liegen en het regeren. In het Engels heten zij enablers. Kort na elkaar zijn boeken verschenen over en door zulke trawanten. Minister van Justitie Bill Barr en Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner schreven zelf over Trump-jaren. Journalist Andrew Kirtzman schreef een biografie over Trumps advocaat Rudy Giuliani. De twee autobiografische boeken zijn oefeningen in zelfverheerlijking, liefst opgetekend uit de mond van een ander: „Dit was niet gelukt zonder Jared.” Of: „Bill, volgens mij ben jij de aangewezen persoon om een beetje realiteitszin in deze toestand te brengen.”

Het boek over Giuliani is het trieste vervolg op Emperor of the City dat dezelfde Kirtzman in 2001 over de toenmalige burgemeester van New York schreef. Kritisch als dat boek was over de nare trekjes van de publiciteitsgeile burgemeester, er stond een zekere eerbied voor diens energie en daadkracht tegenover. Dit nieuwe boek toont diens neergang na de aanslagen op New York van 2001, toen Giuliani nog werd toegejuicht als America’s mayor.

De neergang begint na zijn mislukte poging de Republikeinse presidentskandidaat te worden in 2008. Hij raakt in een depressie en aan de drank. Zijn toenmalige vrouw zou later zeggen dat hij vooral vreesde irrelevant te zijn. Zijn ‘achilleshiel was zijn oneindige behoefte aan bevestiging’. ‘Relevant’ is volgens Kirtzman een sleutelbegrip om Giuliani’s capriolen van de laatste jaren te snappen.

Nadat hij jarenlang louter zichtbaar was in reclames op nacht-tv, werd Giuliani ineens weer relevant toen hij op eigen houtje en buiten medeweten van de ministers, maar wel gesteund door president Trump, onderzoek bleek te doen naar veronderstelde corruptie van Hunter Biden, zoon van Joe. Al snel keerde hij terug voor de camera’s van de nieuwsshows, waar ze opkeken van de verandering die America’s mayor had ondergaan. Hij was agressief, incoherent en soms onder invloed. De een na de ander, noteert Kirtzman, vroeg tijdens de interviews aan Giuliani: „Wat is er met jóu gebeurd?”

Die vraag werd des te nijpender na de verkiezingsnederlaag van Trump in 2020. Het was Giuliani die, dronken volgens getuigen, op de uitslagenavond bulderde dat Trump meteen moest zeggen dat hij de verkiezingen had gewonnen. Terwijl zijn andere raadslieden adviseerden de tellingen af te wachten, nam Trump het advies van Giuliani over – en Amerika worstelt nog steeds met de gevolgen. Rudy de enabler.

Maar het boek van Kirtzman voegt weinig nieuws toe aan wat al over Giuliani en diens onnavolgbare missies bekend was. Hij rondt zijn redenering over het belang van relevantie netjes af aan het slot: ‘Giuliani’s rol was de weg vrijmaken voor Trump, hem leugens voeden, zijn slechtste instincten aanmoedigen, zijn kwaadaardigste gevechten voeren. Hij deed het gretig, omdat Trump hem weer relevant maakte.’

Zondebok

Giuliani is de beste opmaat naar de zelfportretten van Barr en Kushner. In beide boeken treedt Giuliani namelijk op als de zondebok. Bij Barr sterker dan bij Kushner, maar alles klinkt bij Barr krachtiger. Kushner schrijft alsof hij voortdurend denkt: wie weet zit er nog een tweede Witte-Huistermijn in. Terwijl hij enerzijds doet alsof hij in de clown show van Trump (de term is volgens journalist Michael Bender gebezigd door Barr én Kushner) een van de weinige serieus te nemen mensen is, gaat hij al te negatieve oordelen over Trump en diens medewerkers stelselmatig uit de weg.

De enige passage over Giuliani in Kushners boek is typerend. Trump heeft de verkiezingen verloren, maar houdt vol dat dit door grootschalige fraude is gebeurd. Giuliani steekt meteen zijn hand op: laat mij dat voor u onderzoeken! Vlak daarna gaat Kushner, die geen woord vuilmaakt aan de (on)geloofwaardigheid van de fraudeclaims, in corona-quarantaine omdat hij zich niet lekker voelt. Als hij terugkomt ‘heeft de president Giuliani aangewezen om het onderzoek te leiden’.

Op cruciale momenten moet Kushner altijd net even weg of een telefoontje aannemen. Als het Capitool wordt bestormd, komt hij juist terug uit het Midden-Oosten, waar hij vredesakkoorden heeft weten te bewerkstelligen tussen Israël en enkele Arabische landen, een prestatie – en dan wil Trumps belangrijkste adviseur thuis eerst douchen. Tegen de tijd dat hij bij het Witte Huis komt, heeft de president eindelijk zijn aanhang gevraagd het geweld te staken. Kushner schrijft er nog bij dat hij er ‘zeker van is dat als mijn collega’s of de president hadden zien aankomen dat er geweld zou worden gebruikt, dat ze het zouden hebben verhinderd’. Het is een leugen zoals vele in het boek; de waarheid is dat de president urenlang naar het geweld heeft zitten kijken zonder iets te doen om het te stoppen. Kush-ner schrijft als een paling in een emmer snot.

Kont vol veren

Anders dan Kushner distantieert Barr zich luid en duidelijk van Trump. Die heeft ‘noch het temperament noch de overtuigingskracht om positief leiderschap gestalte te geven’. Het breekpunt tussen president en minister was de weigering van Barr om mee te bewegen met de leugens van Trump over verkiezingsfraude. De uiteindelijke confrontatie die tot Barrs ontslag zou leiden is in andere boeken spannender beschreven dan hier. Barr wil vooral een staatsman zijn, een wijze, onpartijdige jurist. Iemand die zo onafhankelijk was dat hij de president durfde tegen te spreken als niemand anders. ‘Heb je je stem verheven tegen de president’, vraagt zijn rechterhand ‘met ogen zo groot als schoteltjes’. Barr knikt plechtig.

Wat wordt gepresenteerd als wijsheid en onafhankelijkheid – juridische mijmeringen bij de verzachting van vonnissen voor de vrienden van de president, de aanval op het Capitool veroordelen, inclusief Trumps lakse houding, maar wel opmerken dat hij de meute niet heeft ‘aangezet’ in de juridische zin van het woord – valt weg tegen de flagrante omissies en de flauwekul in het boek. Geen woord over het ontslag van de New Yorkse aanklager die niet wilde buigen voor de wensen van Trump en zijn minister van Justitie (lees daarvoor het boek van die aanklager: -Geoffrey Berman, Holding the Line).

Intussen heeft Barr wel een heel hoofdstuk gewijd aan ‘politie, ras en de Grote Leugen’. En nee, dat is niet de grote leugen over verkiezingsfraude. Barr vindt berichten over buitenproportioneel politiegeweld tegen zwarte Amerikanen de grote leugen. Dat de politie relatief veel vaker zwarte mensen doodschiet, komt volgens hem doordat zij veel vaker bij criminele activiteiten betrokken zijn. Dan heeft Barr dus nog niet eens één van de vele filmpjes gezien waarin de politie in minder dan geen tijd het vuurwapen gebruikt tegen Afrikaans-Amerikaanse burgers bij verkeerscontroles.

De geleerderigheid is pijnlijk en misplaatst, de heldenmoed achteraf tegenover Trump is gratuit. En na zeshonderd bladzijden staat Bill Barr daar met een kont vol zelf-ingestoken veren.

Lees ook: ‘Trump was de enige die bleef geloven in zijn overwinning’



Andrew Kirtzman: Giuliani. Simon & Schuster, 458 blz. € 25,50 Giuliani. Simon & Schuster, 458 blz. € 25,50 ●●●●●

William P. Barr: One Damn Thing After Another. Memoirs of an Attorney General. William Morrow, 595 blz. € 33,99 One Damn Thing After Another. Memoirs of an Attorney General. William Morrow, 595 blz. € 33,99 ●●●●●

Jared Kushner: Breaking History. A White House Memoir. Broadside Books, 492 blz. € 31,99 Breaking History. A White House Memoir. Broadside Books, 492 blz. € 31,99 ●●●●●

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven