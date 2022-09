Biden vreest voor ‘aanzienlijk aantal’ doden door orkaan Ian

De Amerikaanse president Joe Biden vreest voor „een aanzienlijk aantal” dodelijke slachtoffers als gevolg van het natuurgeweld van orkaan Ian in Florida. Dat heeft Biden volgens Amerikaanse media donderdag gezegd in een verklaring op basis van de eerste berichten over de storm, die mogelijk een van de zwaarste orkanen is die Amerika ooit heeft getroffen. Lokale autoriteiten maken vooralsnog melding van één slachtoffer, een 72-jarige man.

Woensdagavond kwam de wervelwind aan op het Amerikaanse vasteland met windselheden tot 240 kilometer per uur. De kustwacht struint het gebied af naar een boot met twintig Cubaanse migranten. Inmiddels zitten zo’n 2,7 miljoen inwoners zonder stroom. Het duurt mogelijk weken om de elektriciteitsschade te repareren. Op verschillende plekken staat het water metershoog. Ron DeSantis, gouverneur van Florida, beschreef het gebied op een persconferentie als totaal verwoest.

Miljoenen mensen zijn eerder al geëvacueerd. Anderen zitten vast in woningen die onder water staan. Biden spreekt van een ramp voor de staat en wil het gebied bezoeken als dat mogelijk is. De president heeft financiële steunpakketten toegezegd voor getroffenen als gevolg van de storm. De bijstand kan bestaan uit subsidies voor tijdelijke huisvesting of reparaties of goedekope leningen om onverzekerde schade te dekken.