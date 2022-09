Beursgang Porsche verloopt volgens verwachting, waarde 75 miljard euro

De waarde van automerk Porsche is na de beursgang donderdagochtend in Frankfurt 75 miljard euro. De beursgang verloopt daarmee volgens verwachting – moederbedrijf Volkswagen hoopte op een waarde tussen de 70 en 75 miljard euro. Met de beursgang van luxemerk Porsche haalde moederbedrijf Volkswagen 9,4 miljard euro op. Het is het grootste beursdebuut op de aandelenbeurs in Frankfurt sinds 1996.

Bij opening van de beurs in Frankfurt donderdagochtend steeg Porsche bijna 2 procent in waarde. De prijs per aandeel was rond 11.00 uur donderdagochtend bijna 85 euro. Porsche is daarmee meer waard dan Duitse concurrenten Mercedes-Benz (56 miljard euro) en BMW (47 miljard euro), die veel meer auto’s verkopen. Volkswagen zegt met de opbrengsten van de beursgang te willen investeren in elektrische auto’s van Porsche.

De timing van Volkswagen is gedurfd vanwege de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en stijgende rente. Daarnaast heeft de auto-industrie te maken met grote haperingen in de toeleveringsketens. Andere automerken met een beursnotering, zoals Ferrari en Aston Martin, verloren afgelopen jaar ruim een derde van hun beurswaarde. Volgens analisten, die vertrouwen hebben in de beursgang van Porsche, staat het luxemerk meer op zichzelf dan andere Volkswagenonderdelen – zoals Seat en Skoda –, omdat de sportwagens zeer gewild zijn.

Lees ook dit artikel: Risico voor Porsche is dat de markt het merk als ‘gewoon’ gaat inschatten