Beperking aantal passagiers Schiphol met maanden verlengd

Er blijft de komende maanden een maximum gelden van het aantal passagiers dat dagelijks vanaf luchthaven Schiphol kan vertrekken. Dat meldt Schiphol donderdagmiddag na overleg met de luchtvaartmaatschappijen. De luchthaven verwacht dat vanwege het structurele personeelstekort nog tot en met maart een rem moet worden gezet op het aantal vertrekkende reizigers. Eind dit jaar wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Schiphol zegt het besluit te hebben gekomen om reizigers een „betrouwbare reiservaring” te geven. Ook moet de nieuwe langetermijnplanning „voorspelbaarheid en stabiliteit” bieden aan luchtvaartmaatschappijen. Ondertussen zegt het bedrijf in samenwerking met beveiligingsbedrijven en vakbonden op zoek te gaan naar nieuwe personeel. Het gaat met name om beveiligers. „Dat is een grote opgave in een hele krappe arbeidsmarkt. Daar moeten we realistisch over zijn. Daarom wordt pas later dit jaar duidelijk of er na januari meer mogelijk is”, schrijft Schiphol in een verklaring.

KLM reageert ontstemd op het besluit. Volgens de luchtvaartmaatschappij loopt de reductie van het aantal passagiers op tot 22 procent, waar nu nog 18 procent geldt. „Voor KLM is hiermee de maat vol”, schrijft de luchtvaartmaatschappij, die de dienstverlening van Schiphol „te lang ondermaats” noemt. „Op deze manier ontstaat een uitzichtloze situatie, die al sinds mei voortduurt.” Volgens KLM-topvrouw Marjan Rintel biedt Schiphol door de nieuwe beperkingen voor de winter geen enkel perspectief aan KLM. Zij zegt te vrezen dat de passagiersbeperking structureel is.

Het personeelstekort leidde afgelopen maanden veelvuldig tot lange wachtrijen en gemiste vluchten. Halverwege september maakte Schiphol last-minute bekend dat het aantal passagiers verder werd verlaagd naar 54.500 in september en 57.000 in oktober. Luchtvaartmaatschappijen Air France-KLM en diens dochterbedrijf Transavia klaagden destijds dat die maatregel laat werd aangekondigd. De beperking van het aantal reizigers betreft enkel passagiers die in Nederland opstappen, mensen die alleen overstappen in Amsterdam en daarmee niet door de beveiliging hoeven, worden niet geraakt.