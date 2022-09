Poetins oorlog bevindt zich sinds vorige week in een nieuwe fase, een fase die ook een verhoogd risico voor het Westen met zich meebrengt. De oorlog verloopt voor het Kremlin al geruime tijd niet zo als gehoopt. Nadat Kiev een onneembare veste bleek te zijn, concentreerde Rusland zich op het zuiden en oosten om ook daar na aanvankelijke terreinwinst vast te lopen. In een verbluffend tegenoffensief wist Oekraïne begin deze maand zelfs duizenden vierkante kilometer terrein te heroveren.

Poetins problemen zijn niet beperkt tot het slagveld. Grote landen die hem in eerste instantie niet bekritiseerden, nemen steeds openlijker afstand. China, India en Turkije hebben gewezen op de gevolgen van de oorlog en opgeroepen tot onderhandelingen. De Turkse president Erdogan zei zelfs dat Rusland bezette gebieden moet teruggeven, waaronder de Krim, die Rusland al in 2014 inpalmde. In eigen land werden hardliners afgelopen weken openlijk steeds kritischer over het verloop van de oorlog.

Poetins antwoord was drieledig. Hij kondigde een gedeeltelijke mobilisatie aan, die nogal chaotisch verloopt en tot een uittocht van jonge mannen heeft geleid. Hij liet bovendien referenda houden in vier door Rusland bezette regio’s in het zuiden en oosten van Oekraïne. De bevolking mag zich uitspreken over annexatie door Rusland, een volksraadpleging waarvan het resultaat al bij voorbaat vaststaat.

Daarnaast stelde Poetin dat elke bedreiging van de territoriale integriteit van Rusland beantwoord zal worden „met alle middelen die we ter beschikking hebben”. Sindsdien heeft oud-president Medvedev al twee keer herhaald dat Rusland het recht heeft zich met kernwapens te verdedigen. Ook de te annexeren delen van Oekraïne vallen straks in principe onder de nucleaire paraplu van Moskou.

Poetin heeft een uitzonderlijk onzekere situatie gecreëerd. Directe dreigementen met kernwapens worden niet vaak geuit. De VS hebben in de jaren vijftig China eens bedreigd met een atoombom. Pakistan en India hebben elkaar nooit bedreigd met kernwapens. En in de Cubacrisis wilde Rusland slechts kernwapens stationeren in de nabijheid van de VS.

Het is goed denkbaar dat Poetin bluft. Toch is er maar één reactie mogelijk op zijn dreigement: sla het niet in de wind, maar buig er ook niet voor.

Analisten en wapenexperts hebben erop gewezen dat er voor Poetin weliswaar enorme nadelen kleven aan het gebruik van een kernwapen, maar dat je nooit zeker weet wat een wanhopige leider zal doen als zijn conventionele wapens niet de gewenste winst opleveren. Het zou dus onverantwoord zijn om schouderophalend aan het dreigement voorbij te gaan. De adviseur voor nationale veiligheid van president Biden, Jake Sullivan, zei zondag dat de VS Moskou hebben duidelijk gemaakt dat het gebruik van een nucleair wapen „catastrofale” gevolgen zal hebben.

Nog gevaarlijker dan het dreigement negeren is ervoor door de knieën gaan. Westerse politici hebben afgelopen dagen terecht duidelijk gemaakt dat niet van plan te zijn. Premier Rutte was stellig. In een telefoontje met Kiev herhaalde hij de Nederlandse steun voor Oekraïne en stelde nieuwe wapenleveranties in het vooruitzicht. Om te onderstrepen dat je nooit moet toegeven aan een man als Poetin stelde Rutte hem in een interview zelfs op één lijn met Adolf Hitler, een vergelijking waartoe politici zich doorgaans niet laten verleiden. Het is tekenend voor de verhoudingen dat een vergelijking van de Russische president met de personificatie van kwaad geen stof doet opwaaien.