VVD en CDA laten ruimte voor compromis bij nieuwe Transgenderwet

Naast de VVD is ook regeringspartij CDA kritisch op de nieuwe Transgenderwet, maar beide partijen laten nog ruimte voor een compromis dat de wet kan redden. Dat bleek woensdag bij het vervolg van het debat. Dinsdagavond werd de steun van een meerderheid plotseling onzeker omdat de VVD zeer kritisch bleek over de essentie van de wetswijziging, namelijk het schrappen van de zogenaamde ‘deskundigenverklaring’.

Het wetsvoorstel regelt dat het voor transgender personen makkelijker wordt om het geslacht in hun geboorteakte aan te passen. Op dit moment moeten zij daarvoor nog een ‘deskundigenverklaring’ overleggen bij het gemeentehuis. Daarmee bevestigt een arts of psycholoog dat iemands wens om in het andere geslacht te leven „duurzaam” is en wordt voorlichting gegeven over de juridische consequenties.

Betuttelend en niet nuttig, vinden veel transgender personen en de deskundigen zelf. Het kabinet wil af van de deskundigenverklaring en stelt in plaats daarvan een bedenktijd van vier tot twaalf weken in om onbezonnen wijzigingen te voorkomen. Een ambtenaar zal daarna de geslachtsverandering bevestigen. De bedenktijd moet ook ruimte geven voor de nodige voorlichting.

‘Goed gesprek’

Het CDA is net als de VVD bang dat de procedure onzorgvuldig wordt. Kamerlid Raymond Knops heeft „een sterke voorkeur dat het goede gesprek gevoerd blijft worden”. Volgens Knops is betutteling „niet aan de orde”. „Het gaat om een waarborg bij het maken van een belangrijke keuze.” Ulysse Ellian van de VVD hecht aan de voorlichtingsfunctie van de deskundigenverklaring. „Waarom is een gesprek niet meer zinnig?”, vroeg hij zich af.

Lees meer over de deskundigenverklaring: De V in je paspoort veranderen in een M? Daar ga je binnenkort zelf over

Voor CDA en VVD is de deskundigenverklaring in de huidige vorm niet heilig: de vraag is of kabinet en Kamer een alternatief kunnen vinden dat meer behelst dan de check door een ambtenaar, maar minder belemmerend voelt voor transgender personen als de deskundigenverklaring.

Knops maakte duidelijk dat het CDA vooral zorgen heeft over het loslaten van de leeftijdsgrens, waardoor het ook voor kinderen onder de zestien jaar mogelijk wordt om hun officiële geslacht aan te passen. Knops zei dat de genderidentiteit van jonge kinderen „vaak fluïde” is en dat kinderen om die reden „extra beschermd moeten worden”. Nu voorziet de wet in toetsing van het verzoek door een kinderrechter, maar over die oplossing is een groot deel van de Kamer kritisch „omdat daar de expertise ontbreekt”, aldus Knops.

Het debat gaat binnenkort verder met de beantwoording van alle vragen door minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66).