VN-Veiligheidsraad vrijdag op verzoek Rusland bijeen over Nord Stream

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdag samen om de situatie rond de lekken in de Nord Stream-gaspijpleidingen in de Oostzee te bespreken. Het spoedberaad wordt gehouden op initiatief van Rusland, melden internationale persbureaus. Experts in Europa wijzen naar Moskou, maar het Kremlin ontkent achter de sabotage te zitten die heeft geleid tot het ontsnappen van het gas.

Rusland, dat de zaak volgens staatspersbureau Interfax onderzoekt als een daad van „internationaal terrorisme”, wijst naar de Verenigde Staten. Die waren eerder gekant tegen de aanleg van de gasleiding, maar ook Washington wijst elke betrokkenheid bij de sabotage van de hand.

Intussen is de helft van het gas uit de twee Nord Stream-pijpleidingen ontsnapt. Naar verwachting zullen de leidingen vrijdag volledig leeg zijn. Volgens de autoriteiten van Denemarken staat de totale hoeveelheid gas die uit de leidingen zal vrijkomen nagenoeg gelijk aan een derde van de jaarlijkse CO₂-emissie van het land.

‘Voorgoed onbereikbaar’

Mogelijk reikt de schade verder dan het klimaat. Volgens Duitse overheidsbronnen van Der Tagesspiegel raken de gasleidingen naar verwachting dusdanig beschadigd dat zij voorgoed onbruikbaar raken; het gevolg van al het zoute zeewater dat nu in de leidingen stroomt en corrosie veroorzaakt.

Ook klimmen sinds de explosies die de gaslekken hebben veroorzaakt de toch al zo gestegen Europese energieprijzen verder, meldt persbureau AP. Europese gasbedrijven die andere pijpleidingen beheren, hebben de beveiliging rond hun leidingen verder opgeschroefd.

