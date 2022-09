Vier doden en zeker veertig gewonden bij Israëlische aanval op Palestijns kamp Jenin

Israëlische militairen hebben woensdag een aanval uitgevoerd op een kamp in de Palestijnse stad Jenin. Hierbij hebben zij zeker vier inwoners gedood en 44 andere Palestijnen verwond, melden internationale persbureaus op gezag van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om de dodelijkste aanval sinds Israël zijn aanwezigheid in de Westelijke Jordaanoever afgelopen lente heeft vergroot.

Volgens Israël hebben zijn militairen twee Palestijnen gedood die verdacht werden van betrokkenheid bij recente aanvallen in Israël. Toen de militairen hun huis in het vluchtelingenkamp omsingelden om hen te arresteren, zou een bom zijn afgegaan en een schietpartij zijn ontstaan waarbij zij de twee Palestijnen doodden.

Daarop ontstonden op veel plekken in het kamp gevechten tussen de toegestroomde Israëlische militairen en schietende en stenen gooiende Palestijnen. Bij dat gevecht zijn volgens de Palestijnse autoriteiten twee andere Palestijnen gedood, en nog eens 44 anderen gewond geraakt.

De schietpartij past in een reeks escalaties van Palestijnse aanvallen in Israëlische steden en Israëlische militaire acties in de bezette gebieden die afgelopen lente begon. Veel van de Israëlische aanvallen vinden plaats in en rondom Jenin, waar een deel van de Palestijnen leeft dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanvallen.