Vannacht sliepen toch mensen buiten in Ter Apel

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben er volgens hulporganisatie MiGreat ondanks de eerder afgekondigde noodverordening toch asielzoekers noodgedwongen buiten geslapen. Het zou gaan om veertig mensen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan dit aantal niet bevestigen en zegt nog uit te zoeken wat er vannacht gebeurd is. Het is voor zover bekend de eerste keer dat in Ter Apel asielzoekers slapen sinds de opening van de alternatieve opvanglocatie in Zoutkamp begin september.

Een woordvoerder van Stichting Vluchtelingenwerk zegt dat hulpverleners vanochtend twintig tentjes aantroffen op het terrein van Ter Apel. Een vergelijkbaar beeld is te zien op foto’s van dinsdagnacht van een vrijwilliger van Migreat. Ook een cameraman van de NOS heeft woensdagochtend nog tentjes bij het aanmeldcentrum gezien. Volgens hem waren het er op dat moment nog tien. De woordvoerder van burgemeester en voorzitter Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling bevestigt dat er tenten op het voorterrein van Ter Apel hebben gestaan.

Eerder deze maand beloofde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) dat er bij Ter Apel niemand meer buiten hoefde te slapen. Om het aanmeldcentrum te ontlasten, is in het Groningse Zoutkamp een verblijf geopend voor asielzoekers die nog op hun registratie in Ter Apel wachten. Daarnaast werd een ‘ticketsysteem’ ingevoerd, dat duidelijkheid moet geven over de volgorde waarin de mensen zich mogen aanmelden.

Dinsdagavond maakte het COA nog bekend dat er die nacht genoeg plek was voor iedereen. Waarom het nieuwe systeem toch gehaperd heeft, is nog niet duidelijk. Woensdagochtend staan er volgens de woordvoerder van Vluchtelingenwerk zo’n tweehonderd asielzoekers voor de hekken.

