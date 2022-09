RIVM-baas Van Dissel: geen nieuwe coronamaatregelen nodig

Ondanks een kleine opleving van het coronavirus zijn er nog geen nieuwe maatregelen nodig om verspreiding tegen te houden. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag tijdens een technische briefing over het coronavirus in de Tweede Kamer. Maar tijdens de briefing bleek dat in het geval van een serieuze opleving het kabinet onvoldoende voorbereid is.

Van Dissel presenteerde in de Tweede Kamer de ontwikkelingen van het coronavirus: een milde toename van besmettingen. Volgens Van Dissel voornamelijk te wijten aan een seizoenseffect: lagere temperaturen betekenen meer besmettingen. De toename van besmettingen vertaalt zich vooralsnog nauwelijks in een toename in ziekenhuis- en IC-opnames, maatregelen zijn daarom onnodig. Maar, zegt Van Dissel: „Dat betekent niet dat het volgende week niet anders kan zijn.”

Onvoldoende voorbereid

Volgens Jolande Sap, voorzitter van het kersverse Maatschappelijke Impact Team (MIT) dat het effect van coronamaatregelen op de samenleving onderzoekt, is het kabinet „onvoldoende voorbereid op zwaardere scenario's”, als de besmettingen plotseling snel toenemen.

Sap lichtte ‘een tipje van de sluier op’ van een advies dat donderdag uitkomt, over mogelijke problemen bij een grote besmettingenstijging. Zo stelt het MIT dat de ‘gereedschapskist’ van coronamaatregelen van de overheid te klein is. Specifiek het coronatoegangsbewijs werd uitgelicht als mogelijk noodzakelijke maatregel om bijvoorbeeld de cultuursector open te kunnen houden bij grotere opleving. Dat advies van het MIT echoot een advies van de Raad van State eerder deze maand, die eveneens vond dat de wettelijke grondslag voor ingrijpende maar noodzakelijke coronamaatregelen ontbreekt in de coronanoodwet die het kabinet heeft opgesteld.

Ook vindt het MIT dat er onvoldoende aandacht is voor kwetsbare groepen – niet alleen groepen die kwetsbaar zijn voor het virus, maar ook voor de „maatregelen tegen het virus”, zoals jongeren.

Impact op arbeidsmarkt

Verder ontbreekt het aan een sectorplan voor de overheid zelf, is er onvoldoende nagedacht over de impact van het virus op (tekorten op) de arbeidsmarkt, en moet het kabinet meer inzetten op het promoten van een gezonde levensstijl. Tot slot zou de overheid volgens het MIT een maatschappelijk debat moeten opstarten over het belangrijke dilemma: de spanning tussen „acuut levens redden en het beschermen van levenskwaiteit op lange termijn”.

