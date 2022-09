Protesten in India na dood leerling vanwege spelfout

In India zijn protesten uitgebroken nadat een 15-jarige scholier uit de Dalit-gemeenschap, de laagstgeplaatsten in het hindoeïstische kastensysteem, zou zijn doodgeslagen door zijn leraar, omdat hij een spelfout had gemaakt. Dat bevestigt de Indiase politie aan persbureau Reuters. De demonstraties ontstonden in het Auraiya district in de noordelijke Indiase staat Uttar Pradesh, waar het incident plaatsvond. De leraar is nog voortvluchtig en wordt gezocht door de politie. Een autopsie moet de exacte doodsoorzaak van de jongen nog bevestigen.

De 15-jarige Nikil Dohre werd eerder deze maand door zijn leraar met een stok geslagen en geschopt, nadat hij het woord ‘sociaal’ verkeerd had gespeld in een examen. Dat zegt de familie van de jongen tegen de politie. Maandag overleed de scholier in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, negentien dagen na het incident. Na zijn dood gingen honderden mensen de straat op om te protesteren tegen het kastensysteem en discriminatie tegen Dalits. Bij de demonstraties werden zo’n twaalf mensen gearresteerd.

Dalits behoren volgens het Indiase kastensysteem tot het laagste niveau en zijn al eeuwenlang slachtoffer van discriminatie en (seksueel) geweld. Vroeger werden Dalits ook wel de ‘onaanraakbaren’ genoemd, omdat sommige Indiërs uit een hogere kaste hen niet willen aanraken. Hoewel kastendiscriminatie officieel verboden is, steeg de criminaliteit tegen Dalits volgens het National Crime Records Bureau van 45.961 gevallen in 2019 tot 50.291 gevallen in 2020.

In juli dit jaar werd Indra Meghwal, een negenjarige leerling uit de deelstaat Rajasthan, door zijn leraar doodgeslagen. Volgens klasgenoten en zijn familie werd de jongen geslagen omdat hij water had gedronken uit een pot die was gereserveerd voor leraren uit hogere kasten. Ook zijn dood leidde tot hevige protesten in het land.