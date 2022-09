Onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag oud-Kamervoorzitter Arib

Er komt een onafhankelijk extern onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA) in haar tijd als Kamervoorzitter (2016-2021). Dat bevestigen ingewijden aan NRC. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, dat onder leiding staat van Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66), besloot daar woensdag toe na een vertrouwelijk advies over de kwestie door de landsadvocaat. Dat advies is ingezien door NRC.

Het is een unicum dat het presidium, bestaand uit acht Tweede Kamerleden en de Kamervoorzitter, onderzoek laat doen naar het gedrag van een oud-voorzitter die bovendien nog steeds lid is van het parlement.

Aanleiding voor het onderzoek zijn twee anonieme brieven met klachten over Arib waarin melding wordt gemaakt van „machtsmisbruik”, „een schrikbewind” en „een onveilige werkomgeving”. Uit het advies van landsadvocaat Pels Rijcken valt af te leiden dat de gedetailleerde klachten in de laatste brief, van eind juli dit jaar, „passen bij eerdere (concrete en ernstige) signalen van een onveilige werkomgeving”. De in de brief geformuleerde klachten worden „bovendien bevestigd” door de „ambtelijke leiding” van de huidige organisatie van de Tweede Kamer.

‘Breder, structureel probleem’

Er lijkt volgens de juristen geen sprake van één incident maar van een „breder, structureel probleem”. Ze schrijven over „concrete en duidelijke signalen dat er (mogelijk) sprake is (geweest) van een zeer onveilige werkomgeving”. Daarom heeft de Tweede Kamer als werkgever „zonder meer een verplichting tot handelen”. Daarmee doelt de landsadvocaat op een onderzoek.

Begin juli van dit jaar werd Arib benoemd tot voorzitter van de Tijdelijke Commissie Corona, die het voorbereidende werk doet voor een parlementaire enquête. In die functie hebben ambtenaren die werken voor de Kamer opnieuw met haar te maken. De auteur van de anonieme brief uit juli noemt die benoeming als aanleiding om alsnog tot een klacht over te gaan. De briefschrijver stelt zich zorgen te maken over de gezondheid van de medewerkers. „Ik en vele ambtenaren met mij, hadden gehoopt dat Mw Arib na haar schrikbewind (…) in de zijlijn van de politiek terecht was gekomen waar zij geen schade meer aan ambtenaren kan aanrichten.”

De landsadvocaat noemt die nieuwe functie van Arib ook als reden om onderzoek te laten doen naar de klacht.

Khadija Arib blijkt niet op de hoogte te zijn van het onderzoek. In een telefonische reactie zegt ze „geschrokken” te zijn en zich niet te herkennen in de aantijgingen. „Zo zit ik niet in elkaar.”