Bank of England grijpt in om financiële stabiliteit te waarborgen in het VK

De Bank of England grijpt in om de „financiële stabiliteit” te waarborgen in het Verenigd Koninkrijk. De Britse centrale bank gaat tijdelijk staatsobligaties opkopen, om te voorkomen dat de rentes op die leningen verder omhoogschieten. Dit heeft de bank woensdag in een persbericht aangekondigd.

Op de financiële markten is het onrustig sinds de nieuwe regering van premier Liz Truss vrijdag begrotingsplannen bekendmaakte. Kwasi Kwarteng, Truss’ minister van Financiën, kondigde voor 45 miljard pond lastenverlichting aan. Eerder werd bekendgemaakt dat voor 150 miljard pond (165 miljard euro) maatregelen worden genomen om de energiekosten voor huishoudens en bedrijven te beteugelen. Beleggers vrezen dat deze maatregelen onbetaalbaar zijn en de inflatie aanwakkeren. De koers van het Britse pond maakte een duikvlucht en de rente op Britse staatsobligaties schoot omhoog. Dit laatste zorgde de voorbije dagen voor acute problemen bij onder meer pensioenfondsen, die de waarde van hun obligatiebeleggingen zagen kelderen.

Lees ook: Koersval Britse pond is nieuwe fase in lange glijvlucht

Piekende inflatie

De Bank of England gaat nu „tijdelijk” Britse staatsobligaties opkopen, aldus haar verklaring, om de rentes daarop te drukken. De centrale bank stond eigenlijk juist op het punt om obligaties te vérkopen. Zij is door de regering in een zeer lastig parket gebracht. De Bank of England wilde de rentes juist verhógen om de piekende inflatie te temmen. Nu moet ze de regering uit de brand helpen door de rente op staatsobligaties in bedwang te houden.

Dinsdag uitte het Internationaal Monetair Fonds forse kritiek op de Britse begrotingsplannen. Volgens het fonds zou de regering-Truss die moeten „heroverwegen”.

In reactie op de interventie van de Bank of England daalde woensdagmiddag de rente op Britse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar van zo’n 4,5 naar ruim 4 procent. Het pond daalde van krap 1,070 dollar naar 1,055 dollar.