Kabinet wil 15.000 euro geven aan zorgmedewerkers met long covid

Het kabinet wil 15.000 euro overmaken aan zorgmedewerkers die in de eerste golf van de pandemie coronapatiënten hebben verzorgd, daarbij Covid-19 hebben opgelopen en vervolgens langdurig ziek zijn geworden. Dat blijkt uit documenten die minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport, VVD) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet hoeft deze „onverplichte tegemoetkoming” volgens de wet niet te geven, maar wil het toch doen „ter erkenning van het leed dat deze zorgmedewerkers ondervinden”.

Minister Helder vraagt de Raad van State om advies, onder meer over het bedrag: staat het in verhouding tot de 15.000 euro die Q-koortspatiënten kregen, of de transgenderpersonen die 5.000 euro ontvingen omdat ze zich tot 2014 moesten laten steriliseren voordat ze officieel hun geslacht mochten veranderen? Verder wil ze weten of de groep die de tegemoetkoming krijgt goed is afgebakend, en of het plan geen precedent schept om vaker zulke bedragen uit te delen.

Vakbond FNV meldde in januari dat meer dan vijfhonderd zorgmedewerkers twee jaar na hun besmetting in de eerste coronagolf nog kampen met klachten. In werkelijkheid is de groep nog veel groter, zei vicevoorzitter Kitty Jong destijds tegen NRC. Een halfjaar later meldde de vakbond dat duizend zorgmedewerkers met long covid hun baan waren kwijtgeraakt.

Dat de tegemoetkoming er ook daadwerkelijk komt, staat nog niet vast. De ministerraad wil op basis van het advies van de Raad van State een besluit nemen. Helder vraagt de Raad om op te schieten, ook vanwege „de urgentie die zowel vanuit de Tweede Kamer als vanuit de samenleving wordt benadrukt”.

