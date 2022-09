Gomarus definitief niet strafrechtelijk vervolgd

De Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem wordt definitief niet strafrechtelijk vervolgd voor het discrimineren van homoseksuele leerlingen en leraren. Twee oud-leerlingen wilden het Openbaar Ministerie (OM) er via een artikel-12-procedure alsnog toe bewegen om de middelbare school te vervolgen. Het gerechtshof in Den Haag heeft hun eis woensdag afgewezen.

De rechters vinden dat er „voldoende aanwijzingen” zijn dat de school zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie tussen 2016 en 2017. Maar inmiddels is het beleid van de school aangepast en hebben nieuwe incidenten zich voor zover bekend niet voorgedaan. Volgens de Onderwijsinspectie zijn de tekortkomingen van de school hersteld.

Uit onderzoek van NRC in 2021 bleek dat het Gomarus in Gorinchem door docenten jarenlang een onveilige plek was voor leerlingen die geen hetero zijn. Homoseksualiteit werd op de school gezien als „zonde tegen de natuur” en een „gruwel in de ogen van god.” Zo kwam een van de leerlingen gedwongen uit de kast. Daarnaast kregen homoseksuele leerlingen het advies om „genezing” te zoeken van hun geaardheid.