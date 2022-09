Ik rijd met een kennis naar een gezamenlijke bestemming. Er is een omvangrijke omleiding, dus ik schakel de navigatiebegeleiding in. Voor een splitsing klinkt het commando: „Sla linksaf.” Tegelijkertijd hoor ik precies dezelfde stem met de vertrouwde intonatie zeggen: „Hier rechtsaf slaan.” Totale verwarring, wat moet ik doen? Mijn passagier blijkt de teksten voor TomTom te hebben ingesproken.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl