Europese Commissie bezorgd over Nord Stream-gaspijpleidingen

De Europese Commissie heeft bezorgd gereageerd op de lekkages van de Nord Stream-gaspijpleidingen in de Oostzee. Buitenlandchef Josep Borell kondigt een „robuuste en verenigde reactie” aan. Ook stelt hij de beveiliging van de leidingen aan te scherpen. Borrell en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, gaan uit van sabotage. Ook NAVO-chef Jens Stoltenberg spreekt van sabotage. Meerdere landen hebben gereageerd op de onrustige situatie rondom de pijpleidingen. Denemarken, Noorwegen en Zweden treffen maatregelen om de veiligheid rondom de pijpleidingen te garanderen. Wat voor maatregelen dat precies zullen zijn, wordt niet gespecificeerd.

Volgens verschillende landen zijn de lekken in de leidingen een gevolg van sabotage. De Noorse minister van Energie, Terje Aasland, heeft dinsdagavond maatregelen bekendgemaakt in een verklaring. Aasland zegt dat de Noorse regering „maatregelen gaat nemen om de veiligheid van infrastructuur, onshore-terminals en faciliteiten op het Noorse continentale platform te vergroten”. Nord Stream zelf zegt nog niet te weten hoeveel tijd de reparatie zal kosten.

Aanleiding voor de maatregelen zijn de krachtige explosies die maandag zijn gemeten langs Nord Stream 1 en 2, waarvan analisten vermoeden dat Rusland erachter zou kunnen zitten. De explosies, bij het Deense eiland Bornholm, sloegen gaten in beide pijpleidingen. Noorse oliemaatschappijen maakten eerder meldingen van drone-waarnemingen rond hun productieplatforms in de Noorse wateren, waarna de Norwegian Petroleum Safety Authority opriep tot „verhoogde waakzaamheid van alle operators en reders op het continentale platform”. De leidingen lopen vanaf Rusland naar Duitsland via de Oostzee.

Territoriale wateren

NAVO en Brussel zeggen dat de schade aan de pijpleidingen opzettelijk is veroorzaakt. Buitenlandchef van de Europese Commissie Borell zei erg verontrust te zijn door de lekkages. „Veiligheids- en milieukwesties hebben nu de hoogste prioriteit. Deze incidenten zijn geen toeval en raken ons allemaal. Iedere opzettelijke verstoring van de Europese energie-infrastructuur is onacceptabel en kan rekenen op een robuuste en verenigde reactie.” De Verenigde Staten hebben hulp aangeboden voor het onderzoek naar de toedracht van de schade aan de gaspijpleidingen. Ook Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, spreekt van een „sabotagedaad”.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Ann Linde, zei dinsdag tegen de Zweedse publieke omroep SVT, dat de vermoedelijke sabotage geen aanval is op Zweden omdat het niet in hun territorium gebeurde. Linde noemde het een internationaal incident. Ook Denemarken zegt dat de explosies zich buiten hun territoriale wateren voordeden. Dinsdagavond zijn de Zweedse en Deense regeringen samengekomen voor een crisisvergadering om de situatie te bespreken.

De Deense minister van Defensie, Morten Bodskov, zegt zich zorgen te maken over de veiligheidssituatie in het Oostzeegebied, na een ontmoeting met secretaris-generaal van de NAVO Stoltenberg, in Brussel. Bodskov wees woensdag in een verklaring op de „aanzienlijke militaire aanwezigheid in het Oostzeegebied” van de Russen. De Deense autoriteiten hebben gevraagd het niveau van paraatheid in de elektriciteits- en gassector te verhogen. Volgens Bodskov zal het ongeveer twee weken duren voordat het rustig genoeg is in het gebied om een onderzoek te starten.

Rusland wijst naar VS

Het Kremlin ontkent woensdag alle aantijgingen. Tijdens een persconferentie zei woordvoerder Dmitri Peskov dat de beweringen „vrij voorspelbaar en dom” waren. Daar voegde hij aan toe dat de Verenigde Staten zich tegen de pijpleidingen hadden verzet en dat Amerikaanse bedrijven „enorme winsten” maken door vloeibaar aardgas aan Europa te leveren. Volgens Peskov willen ze daar graag mee doorgaan.

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben de VS al bijna driekwart van al hun vloeibaar aardgas naar Europa gestuurd. Het plan is om dit jaar nog minstens 15 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas te leveren aan de Europese Unie. Dit betekent dat de VS nu bijna de helft van de Europese LNG-invoer voor hun rekening nemen, ongeveer twee keer zoveel als vorig jaar.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken eist dat de Amerikaanse president Joe Biden verantwoordelijkheid neemt voor de explosies. „Op 7 februari 2022 zei Joe Biden dat Nord Stream voorbij zou zijn als Rusland Oekraïne binnenvalt. (…) Biden moet antwoord geven op de vraag of de VS hun dreigement op 25 en 26 september 2022 hebben uitgevoerd.” Ook de Poolse voormalige minister van Buitenlandse Zaken Radek Sikorski, nu Europees Parlementslid, heeft op Twitter de VS ‘bedankt’ voor de explosies bij de pijpleidingen. Kremlin-woordvoerder Peskov zei dat hij „uiterst bezorgd” is over de lekken, en voegde eraan toe dat de mogelijkheid van een opzettelijke aanval niet kon worden uitgesloten.

