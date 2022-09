Eneco, Vattenfall en Greenchoice houden vast aan tariefverhoging ondanks kritiek ACM

Energiebedrijven Eneco, Vattenfall en Greenchoice gaan ondanks kritiek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) door met hun tariefverhoging op 1 oktober. Dat meldt Greenchoice op zijn website en bevestigen woordvoerders van Eneco en Vattenfall tegenover NRC na berichten van de NOS en RTL Nieuws. Essent was voor NRC niet bereikbaar.

Vorige week kondigden meerdere energieleveranciers aan hun prijzen flink te verhogen. Te laat, vond de ACM, die claimt dat er dertig dagen tussen de aankondiging en de verhoging moeten zitten. De marktautoriteit is nog in gesprek met de energiebedrijven, maar zei woensdag ook tegen ANP dat ze zich beraadt op „vervolgstappen” tegen leveranciers die niet wijken. Boetes, lasten onder dwangsom of bindende aanwijzingen zouden tot de mogelijkheden behoren.

De energiebedrijven zijn het niet eens met de ACM. Energie-Nederland, de branchevereniging van energieleveranciers, vindt dat de waakhond de wet verkeerd interpreteert. De dertig dagen gelden wel voor het opzeggen van contracten, schrijft de vereniging in een verklaring, maar niet voor tariefwijzigingen. „Er is dus absoluut geen sprake van wetsovertreding door energieleveranciers.”

Overstappen kan nog

„Wij zijn al in augustus begonnen met het informeren van onze klanten”, zegt een woordvoerder van Vattenfall. „Maar omdat we de brieven gefaseerd versturen, heeft niet iedereen voor de termijn van 30 dagen een bericht gekregen.” Vattenfall wil van de ACM meer duidelijkheid over de termijnen waarop het bedrijf tariefverhogingen moet doorgeven, aldus de woordvoerder, maar blijft in dit geval uitgaan van 1 oktober.

Eneco gaat tariefverhogingen vanaf nu langer van tevoren aankondigen, zegt een woordvoerder. De klanten die vanaf 1 oktober meer gaan betalen, hebben volgens hem nog genoeg tijd om over te stappen. „Daar werken we altijd aan mee, in principe zonder opzegtermijn.”

Tweede Kamerleden van de SP en de VVD willen dat de leiding van de betrokken energiebedrijven zich in de Tweede Kamer komt verantwoorden, schrijft ANP. Ook volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) gaan de bedrijven over de schreef, citeerde het persbureau dinsdag: „De wet zegt dertig dagen.”

Lees ook Voor armere groepen kan de rekening nog steeds (snel) hoog oplopen

Verduidelijking 20.30: In een eerdere versie van dit bericht stond dat Vattenfall niet alle klanten op tijd kon bereiken. Dat is aangevuld met de informatie dat de brieven gefaseerd verstuurd worden, en dat Vattenfall meer duidelijkheid wil over de termijnen.