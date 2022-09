Eerste geconfisqueerde superjacht van Russische oligarch geveild voor 39 miljoen euro

Het is het eerste geconfisqueerde superjacht van een Russische eigenaar dat onder de hamer ging. De 72 meter lange Axioma is voor 39 miljoen euro verkocht aan een anonieme koper, zo meldde een rechtbank in Gibraltar dinsdagavond.

Tot maart was het schip nog van Dimitri Poempjanski (58), voormalig eigenaar van een concern dat stalen pijpleidingen maakt voor Gazprom. Forbes schat het totale vermogen van deze Rus op 2,1 miljard euro.

In totaal hebben 63 mensen een bod gedaan. De nieuwe (onbekende) eigenaar kan op de Axioma gaan genieten van een 3D-bioscoop, fitnesszaal met uitzicht, dansvloer, stoomsauna en zwembad. Het superjacht had een cataloguswaarde van 75 miljoen euro.

Het is niet eenvoudig bevroren Russisch bezit ook daadwerkelijk te verkopen. Dit jacht was een speciaal geval, omdat het schip als onderpand fungeerde voor een lening bij de Amerikaanse bank JPMorgan. Die lening (van 20 miljoen dollar) werd nadat Poempjanski gesanctioneerd werd, niet meer terugbetaald.

Poempjanski is gesanctioneerd door de EU, het VK en de VS. Hij zou banden met Poetin hebben en bij een groep prominente zakenlieden horen die op de dag van de inval in februari met Poetin in het Kremlin sprak over de impact van eventuele sancties.

In Nederland liggen er 26 jachten aan de ketting, en vijf vliegtuigen (gloednieuwe Airbussen). De Europese Unie heeft in totaal voor 13,8 miljard euro aan jachten, huizen en banktegoeden bevroren.

Het zal nog even duren voordat het volgende jacht of vliegtuig onder de hamer gaat. De juridische mogelijkheden daarvoor worden nog onderzocht. Ondertussen hebben tientallen oligarchen bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg zaken aangespannen, in de hoop hun bezittingen terug te krijgen.