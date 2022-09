Zondagmiddag. Bericht van Misha, mijn Russische ex-vakantievriendje met wie ik jaren geleden langs de westkust van Groenland zeilde. Of ik weet in welk EU-land hij een visum kan krijgen „om uit deze horrorfilm te ontsnappen”. Ik antwoord wat ik in de krant gelezen heb: dat Duitsland het meest gastvrij lijkt, dat ook Nederland belooft geen deserterende Russen terug te sturen naar het front.

Ik zit op een museum-wc in Tate Modern, banaler kan de timing nauwelijks zijn. Even later kijk ik minutenlang naar filmbeelden over mieren die confetti versjouwen. De Braziliaanse kunstenaars hebben de felgekleurde snippers ingesmeerd met varkensvet en suiker als lokmiddel. Argeloze acteurs in een carnavalsparade, het oogt vrolijk en treurig tegelijk. Eén keer komt het tot een korte confrontatie tussen een kleine zwarte mier en een grote rode.

Het doet denken aan een citaat van Kurt Vonnegut, dat jaren geleden op internet circuleerde: „(…) Rode mieren tegen zwarte mieren. Ze vechten niet, tenzij je de glazen pot waar ze in zitten blijft schudden.” Ik zie Poetin voor me, met een reusachtige weckpot vol Oekraïners en Russen. Alsmaar schudden, schudden, schudden.

Zondagavond. Bij Hyde Park kom ik terecht in een demonstratie. Al dagen wordt hier geprotesteerd tegen de Iraanse zedenpolitie. Mensen roepen om gerechtigheid, houden foto’s omhoog ter nagedachtenis aan Mahsa Amini. De gevel van de Iraanse ambassade is besmeurd met rode verf. Even houd ik stil, om stilzwijgend steun te betuigen. Pas later, als ik sushi eet, denk ik: waarom heb ik niet meegeroepen?

Dinsdagochtend, terug in Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis is het gelukt om de koers van een natuurlijk hemellichaam te wijzigen. Ruimtesonde DART botste geheel volgens plan op planetoïde Dimorphos, die daardoor van baan veranderde. „Dit heeft de mensheid nog nooit eerder gedaan”, verkondigt NASA-wetenschapper Tom Statler na het galactische biljart trots op de Amerikaanse radiozender NPR.

Dat kun je over van alles beweren, en in 99 procent van die gevallen had de mensheid het ook beter nooit kunnen doen (atoombom, The Voice of Holland, het drinken van bubble tea). Het is dan ook niet Statlers opmerking die tot de verbeelding spreekt, maar de afdeling waar hij werkt: Planetary Defense. Een Star Trek-achtige term die bedrieglijk geruststellend klinkt. Planeetbeschermers als hoeders van de aarde, als soldaten die hun mierennest beschermen tegen kwaad van buitenaf. Gaat u maar rustig slapen. Maar niet al het onheil laat zich zo effectief afwenden als ongewenste ruimterotsen. Oorlog en klimaatverandering liggen op ramkoers.

Biologen becijferden onlangs dat er op aarde zo’n 20 biljard mieren leven. Zo’n 2,5 miljoen mieren per mens, en toch maken ze er lang zo’n zootje niet van als wij.

