Directeur tbs-kliniek stapt op na ontslag van therapeut die patiënt zou hebben misbruikt

Hendrik Jan van der Lugt, directeur van de Oostvaarderskliniek, stapt op. Dat zegt de Almeerse tbs-kliniek woensdag tegen NRC. Een dag eerder berichtte De Telegraaf dat een therapeut van de kliniek is ontslagen omdat die een vrouwelijke patiënt tot seksuele handelingen zou hebben gedwongen, maar de kliniek wil nog niet zeggen of dat ook de reden is van het vertrek van de directeur.

Volgens De Telegraaf werd de behandelaar in april op non-actief gesteld na verhalen over het vermoedelijk grensoverschrijdend gedrag. De Dienst Justitiële Inrichtingen begon een onderzoek en de man zou hebben bekend, waarna hij werd ontslagen. Het Openbaar Ministerie doet sinds mei ook onderzoek naar de zaak rondom de 60-jarige therapeut, bevestigt een justitiewoordvoerder. De verdachte is nog niet aangehouden.

De Oostvaarderskliniek kampt al langer met problemen op de werkvloer. In 2019 vertelden medewerkers aan NRC dat er een angstcultuur heerste. In een anonieme brandbrief schreef een personeelslid dat collega’s werden „buitengesloten, geïntimideerd, ondermijnd, gepest, bedreigd en gediscrimineerd”. Volgens Omroep Flevoland willen Tweede Kamerleden van meerdere partijen de kliniek laten onderzoeken of zelfs sluiten.

Met medewerking van Freek Schravesande.

