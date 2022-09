Praten over geld en inkomen is een taboe in de westerse cultuur. Ik hoef niet van iedereen te weten hoe hoog zijn hypotheek of inkomen is, maar wat meer openheid kan therapeutisch werken. Sinds corona en vooral de afgelopen maanden van hyperinflatie wordt steeds duidelijker dat een deel van de samenleving moeite heeft om rond te komen. In hoeverre praten mensen die financiële problemen ervaren daarover met andere mensen?

In september kwam 23 procent van de huishoudens geld tekort. Ze moesten schulden maken of hun spaargeld aanspreken. Dat is het hoogste percentage in jaren, stelde Peter Hein van Mulligen van het CBS van de week. Ik bevroeg vrienden, collega’s en anderen op dit onderwerp en kreeg van twee mensen te horen dat ze de laatste tijd moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De een had geld van de spaarrekening gehaald om de reparatiekosten van de auto te betalen. De ander kampte met een belastingboete en vreest dat de energiekosten de nekslag worden.

Schulden en hoe daarmee om te gaan, het zal komend jaar ongetwijfeld een thema worden. De staat blijkt overigens vaak de belangrijkste schuldeiser van mensen die niet meer rond kunnen komen. En de staat was in dit opzicht altijd een keiharde. Gelukkig is de overheid mede door het Toeslagenschandaal in haar communicatie wat mensgerichter en coulanter aan het worden. Neem de gemeente Arnhem die zelfs de schulden van inwoners heeft kwijtgescholden. Schulden die varieerden van een paar honderd tot duizenden euro’s per huishouden.

Schulden kunnen een grote bron van stress vormen, slapeloosheid veroorzaken en soms zelfs tot depressies leiden. Daarom vraag ik me af waarom praten over (dreigende) schulden nog altijd zo veel ingewikkelder is dan praten over je burn-out, je autismespectrumstoornis of je obsessieve compulsieve neigingen. Je bent tegenwoordig haast een loser als je nooit op je gedrag hebt gereflecteerd met hulp van een of andere deskundige of therapeut bij wie je op regelmatige basis je problemen op tafel legt. Laatst vertelde iemand me dat hij een jaar geen nevenactiviteiten wilde naast zijn werk om alle aandacht te kunnen geven aan zijn relatietherapie. Toen ik doorvroeg, vertelde hij in alle openheid dat hij was uitgekeken op zijn huis en vrouw. Maar hij wilde er toch nog een jaar heel serieus aan werken met therapieën en geplande praatsessies thuis. Om het niet alleen over hun problemen te hebben, planden ze daarnaast dan weer leuke dingen samen.

Maar psychisch leed door schulden, variërend van een te hoge hypotheek, te hoge huur of andere rekeningen die je niet meer kunt betalen, komt nauwelijks aan bod bij de koffieautomaat of in de kroeg. Terwijl het probleem groot kan worden komend jaar. Als bijvoorbeeld de hypotheekrente met maar 1 procent stijgt, hoeveel huishoudens komen dan in de knel als hun rentevaste periode afloopt? Wat doe je als je je vaste lasten niet meer kunt betalen door die hoge energierekening die eraan komt? Wat gebeurt er als iemand van de een op andere dag niet meer de telefoonrekening, ziektekostenverzekering, energierekening of de gemeentelijke belastingen kan betalen? Beginnen mensen bij dreigende problemen op tijd een open gesprek over dergelijke problemen? Nog voordat schuldeisers aankloppen?

Wij mensen gaan verschillend om met problemen, dus bij dreigende financiële problemen zal dat niet anders zijn. Een goede vriend maakte jarenlang de blauwe enveloppen van de Belastingdienst niet open, omdat hij bang was voor de inhoud. Struisvogelpolitiek. Totdat hij twee jaar lang met een betalingsregeling zijn belastingschuld moest aflossen. We spraken over alles maar nooit over zijn belastingschuld.

Daarover veel meer open met elkaar praten en er alert op zijn bij anderen, zou een goede stap vooruit zijn. Nog beter zou het zijn als mensen die hun kop in het zand steken, of juist wakker liggen van aankomende schulden, daarmee naar de huisarts gaan. En dat die geen kalmeringspillen voorschrijft, maar zo iemand eventueel doorverwijst naar een speciale therapeut of psycholoog. Iemand die weet wat financiële stress met mensen kan doen, en het liefst ook nog wat praktische financiële kennis heeft. Die op zoek gaat naar psychische oorzaken van gedrag dat tot schulden kan leiden, maar ook helpt om er rationeel mee om te gaan in plaats van weg te duiken en het te verzwijgen. Zo’n financiële therapeut kan niet alleen een hoop psychisch leed voorkomen, maar de samenleving ook geld opleveren. Want van al die boetes op boetes op boetes bij te laat of niet betalen, en al die incassobureaus die daar weer van profiteren, wordt uiteindelijk niemand beter.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.