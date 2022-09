CBS: Nederlanders voelen zich vaker eenzaam

De eenzaamheid in Nederland is toegenomen. In 2021 voelde 11 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich ‘sterk’ eenzaam, ten opzichte van 9 procent twee jaar eerder. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna een derde van de respondenten uit het onderzoek van het CBS voelde zich ‘enigszins’ eenzaam, tegenover een kwart in 2019. Vooral alleenstaande ouders zijn in twee jaar tijd eenzamer geworden.

Het CBS maakt een onderscheid tussen ‘emotionele eenzaamheid’, wanneer je een hechte band mist, en ‘sociale eenzaamheid’, wanneer je behoefte hebt aan meer sociaal contact. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar voelden zich in 2021 het vaakst emotioneel eenzaam, terwijl dat in 2019 nog de groep 75-plussers was. De leeftijdsgroepen die te weinig sociaal contact ervaarden, waren vorig jaar vooral de 45- tot 55-jarigen (19 procent) en 25- tot 45-jarigen (15 procent).

40 miljoen euro

Eenzaamheid is al jaren een groeiend probleem. De coronacrisis is daarin voor iedere leeftijdsgroep van invloed geweest. Vooral jongeren en alleenstaande ouderen hadden het mentaal zwaar vanwege de opgelegde sociale beperkingen. Woensdag maakte staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, ChristenUnie) bekend dat het kabinet de komende jaren 40 miljoen euro extra beschikbaar stelt om eenzaamheid in de samenleving te bestrijden. Het geld wordt vooral gebruikt voor onderzoeken naar eenzaamheid en om initiatieven te steunen die het „urgente” probleem aanpakken.

Het CBS publiceerde donderdag nog een onderzoek. Daaruit bleek dat de groep mensen die in 2010 „op meerdere fronten niet goed mee konden draaien in de maatschappij”, tien jaar later nog even groot was. Bij deze ‘sociaal uitgeslotenen’ speelt mee dat zij vaak een laag inkomen, betaalachterstanden en weinig contact hebben en geen professionele hulpverlening ontvangen. Alleen de groep jongeren stond er na tien jaar iets beter voor.