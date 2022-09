Berlijners koersen af op nieuwe verkiezingen

Door de chaos in verschillende Berlijnse stemlokalen bij de verkiezingen van september 2021 moeten de verkiezingen voor het Berlijnse parlement en voor de parlementen van de twaalf stadsdelen vermoedelijk over. Tijdens een zitting op woensdag duidde de Berlijnse bestuursrechter aan dat een herhaling in slechts enkele stadsdelen waar de verkiezingen bijzonder wanordelijk verliepen waarschijnlijk niet voldoet.

In dat geval zouden de volledige Berlijnse verkiezingen over moeten.

Op 26 september vorig jaar waren er behalve Bondsdagverkiezingen ook parlementsverkiezingen in Berlijn. In veel stemlokalen raakten de stembiljetten in de loop van de dag op. Omdat op die zondag in de stad ook de marathon plaatsvond, waren veel straten afgezet en was het aanleveren van nieuwe stembiljetten nagenoeg onmogelijk. Sommige stembureauleden kopieerden in hun wanhoop blanco stembiljetten, waarvan er duizenden ingevuld werden die achteraf ongeldig werden verklaard. Voor de stemlokalen vormden zich lange rijen, om mensen toch nog de kans te geven om hun stem uit te brengen bleef bijna de helft van de 2.256 stemlokalen langer open, ook toen de eerste prognoses al bekend waren. Bij andere lokalen werden wachtenden na 18.00 uur naar huis gestuurd, waardoor duizenden Berlijners hun stem niet konden uitbrengen.

Bij nieuwe verkiezingen zou de uitslag aanzienlijk anders kunnen uitpakken

Het geblunder in Berlijn is reden tot hoon: de hoofdstad staat al niet bekend om efficiëntie wat betreft logistiek, of papierwerk, en wordt in de rest van de Bondsrepubliek vaak gezien als een poel van anarchie. Dat de negen rechters nu aanduidden dat de hele verkiezing opnieuw moet worden georganiseerd is een klap: er werd eerder rekening mee gehouden dat er slechts in een aantal stadsdelen nieuwe verkiezingen moesten worden uitgeschreven.

Maar volgens de rechters wegen zuivere verkiezingen zwaarder dan de continuïteit van het gekozen parlement. Door de vele fouten in de voorbereiding en op de dag zelf is de verkiezingsuitslag mogelijk significant beïnvloed. Over drie maanden vellen de rechters een definitief oordeel.

In de stad Berlijn regeert de SPD met de Groenen en Die Linke, onder leiding van SPD-burgemeester Franziska Giffey. Een jaar na de verkiezingen, en zeven maanden na begin van de oorlog in Oekraïne, is de stemming over de drie partijen tenminste op landelijk niveau beduidend veranderd. Nieuwe verkiezingen betekenen dan ook vrijwel zeker een andere samenstelling van het parlement, en mogelijk ook van de senaat.