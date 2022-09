Oorlogen zijn broedplaatsen voor gewetensconflicten, zoals ook in de Oekraïense oorlog steeds weer blijkt. Ik herinner me uit het begin van de oorlog de Oekraïense mannen die een uitreisverbod negeerden en haastig naar het buitenland ontsnapten toen de Russen hun land binnenvielen. Hoe zullen ze daar nu op terugkijken terwijl hun vaderland zich dankzij de thuisblijvers aan de Russische houdgreep ontworstelt? Durven ze nog wel terug te keren?

En wat zegt de Russische deserteur die zijn land wil ontvluchten tegen zijn broer die besloten heeft zich wél bij het leger van Poetin te voegen? Trouwens, wat zegt die broer tegen hém? Hele gezinnen en families zullen op die manier voorgoed gespleten worden.

Voor literaire schrijvers zijn zulke conflicten goudmijnen waaruit ze zonder schroom kunnen putten. Denk aan Bill Styron die in zijn roman Sophie’s Choice de grenzen van het melodrama opzocht toen hij zijn personage Sophie, gedwongen door een kamparts in Auschwitz, liet kiezen tussen haar twee kinderen, een jongen en een meisje. Slechts één van hen mocht ze houden. Ze besluit haar achtjarige dochter Eva op te offeren – een beslissing die haar tot haar dood zal achtervolgen.

In het boek Wij overleefden van Sytze van der Zee stuitte ik op een onthutsende, waargebeurde variant van Styrons fictieve vondst. Voor dit in 2019 verschenen boek heeft Van der Zee ongeveer tachtig overlevenden van de Tweede Wereldoorlog opgezocht om hun herinneringen op te tekenen. Het heeft oral history van de bovenste plank opgeleverd, vergelijkbaar met het werk van de Amerikaanse interviewer Studs Terkel.

John Blom, de zoon van een Joodse banketbakker in Amsterdam-Zuid, is twaalf jaar als er ’s avonds wordt aangebeld. „Twee mannen van de Zwarte Politie kwamen de trap op stommelen. Moeder lag al maanden ziek op bed en kon bijna niet meer lopen. Ik hoorde vader voor de deur van mijn slaapkamer zeggen: ‘Ik ga niet mee. Jullie kunnen hoog of laag springen. Mijn vrouw is ziek. Zij kan niet mee en ik ga niet zonder haar.’ Hij hield voet bij stuk: ‘Ik ga echt niet zonder haar.’ Waarop een politieman heel duidelijk verstaanbaar zei: ‘Dan nemen we de kleine jongen mee.’ Vader antwoordde: ‘Neem dan maar de kleine jongen, maar ik ga niet mee.’”

John werd naar het hoofdkwartier van de SD gebracht waar een van de Duitse functionarissen tegen hem zei: „Ach, du kleiner Junge, wat doe je hier nog? Ga toch weg.” Twee uur later stond John weer met zijn koffertje voor de deur van zijn ouderlijk huis.

„Neem dan maar de kleine jongen.” Zoals Sophie in Sophie’s Choice koos voor haar zoon, zo koos Bloms vader voor zijn vrouw. Heeft hij het ook als een gewetensconflict ervaren? En hoe ging het verder tussen vader en zoon? Dat vermeldt de geschiedenis niet. De zoon kon later via de onderduik gered geworden, maar zijn ouders en broer werden in de Duitse kampen vermoord.

John: „De jaren daarna gedroeg ik me naar de buitenwereld toe heel sociaal. Eenmaal alleen zakte ik in en voelde me enorm depressief. Ik had niet in de gaten dat het door de oorlog kwam. Het heeft lang geduurd voordat ik er overheen was.”

Resteert de vraag of de Nederlandse politieman die zo verstaanbaar zei: „Dan nemen we de kleine jongen mee” die nacht nog goed heeft geslapen.