Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt weer toe

Er zijn woensdag 124 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 7 meer dan dinsdag. In totaal liggen nu 658 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 31 patiënten op de IC-afdelingen. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Volgens Jaap van Dissel, directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het voorlopig niet nodig nieuwe maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De basismaatregelen, zoals handen wassen en thuisblijven bij een positieve test, zijn volgens hem voldoende. Dat zei van Dissel woensdagochtend in de Tweede Kamer.

Naast ziekenhuisopnames nemen ook de positieve tests de laatste tijd toe. Dat komt volgens het RIVM omdat in het najaar vaker sprake is van luchtweginfecties, zoals het coronavirus. Dinsdag sprak het instituut over een „mogelijk het begin van de verwachte Covid-najaarsgolf”. Afgelopen week werden ruim 12.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Mogelijk ligt het daadwerkelijke aantal hoger omdat niet iedereen zich bij klachten laat testen.